東京七日平均確診惡化 專家憂心今後疫情恐比第三波更糟

日本東京都週四 (25 日) 召開疫情監測會議，由於新增確診人數自從 2 月中旬左右開始就不再往下降低，疫情狀況有再度惡化的徵兆。加上東京當地的緊急狀態在日前解除，人潮流動有可能隨之增加，出席當天會議的專家學者也不諱言的表示，他們對於可能超越第三波疫情的感染激增深感擔憂。

東京在去年夏天經歷第二波的疫情之後，新增確診案例就一直難以降低，七天期間的平均新增確診在 150~200 例之間游移，這也是第三波疫情在去年底爆發的一大禍因。

日本專家指出，這回東京的七天期間平均新增確診維持在 250 例以上，與先前相比有增加趨勢。他們憂心今後發展，恐步上第三波疫情的後塵。

此外，日本專家也強調，傳染能力更強的變種病毒有可能成為肺炎流行的最主要媒介，該如何來徹底阻斷是當務之急。

目前東京所實施的變種病毒篩檢，在比例上只停留在整體陽性檢體的 1 成左右。東京當局透過與民間檢驗單位的合作，打算在 4 月上旬將篩檢能力提高到 25%，盼能早日達成日本中央政府所設定的 40% 目標。

東京都的大家長小池百合子也呼籲民眾，雖然櫻花盛開，但也希望民眾能避免賞花等的宴會活動，以預防疫情的再度復燃。