傳華航3架貨機故障 美國線空運急走貨運價飆破400元 再漲逾3成

空運業內人士透露，據傳華航 (2610-TW) 有 3 架貨機故障，造成大量貨物囤積在倉儲，台美空運費連連攀升，目前美西線急走貨已逼近每公斤 430 元、美東線更達每公斤 450 元，較日前華航調漲後的價格再增逾 30%，即便華航日前宣布漲價，需求仍相當旺盛，優於預期，第二季空運市況樂觀。

華航日前宣布，自 3 月 3 日起往美國各點，依現行運價再調漲 30-40%，調漲後台灣到美西每公斤運價達 320 元、美東每公斤 330 元。

空運界近期傳出，上周華航又有 3 架貨機故障尚未修復，本周以來，許多貨機航點班機取消或延遲起飛，預計到下周一再取消 3 班貨機，而貨機為華航全球航點輪轉運輸，已造成大量貨物囤積在倉儲，空運業內人士說，現階段桃機倉庫倘了幾萬才 (一才等於 5 公斤) 的貨無機可裝。

不僅如此，除了故障的貨機，華航本周還有 4 架貨機進行歲修，艙位更供不應求。

對於貨機故障，華航僅回應，海運艙位持續擁擠，海改空貨源需求增加，貨量提升，同時運能吃緊，以致航空運價維持高檔。

空運業人士表示，在運力相當吃緊之際，空運需求高度熱絡，甚至優於上月預期，推升台美空運運費連連上升中，目前美西線急走貨已高達每公斤 430 元，平均已達 400 元水準，不排除有機會挑戰去年 5 月的高點。

除了台美線，空運業內人士直指，由於中國國際航空 3 月 28 日起取消所有紐約貨機航班，而國泰航空遭美國政府要求減班，至少一周減 10 班，但除了既有的空運貨，還有海轉空的貨物持續湧現，美國線接下來會很旺，中國最新報下周運價也已超過每公斤人民幣 50 元。