十銓可超頻DDR5記憶體 已送樣四大板廠測試

記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 今 (26) 日宣布，旗下 T-FORCE 品牌成功打造出 DDR5 超頻記憶體，並已送樣 ASUS、ASRock、MSI、GIGABYTE 等四大板廠相關部門，進行超頻能力測試合作。

十銓致力推動新世代 DDR5 記憶體，在完成標準型 DDR5 U-DIMM 及 SO-DIMM 並與板廠合作驗證後，今日宣布進程有新突破，旗下 T-FORCE 品牌成功打造出 DDR5 超頻記憶體，並第一時間送樣 ASUS、ASRock、MSI、GIGABYTE 等四大板廠相關部門進行超頻能力測試合作。

DDR5 超頻記憶體在升級 PMIC 後，擁有更大幅度的電壓調整空間，開發階段進入到超頻後，此 PMIC 可提供 2.6V 以上的電壓增加記憶體高頻驅動能力。

十銓指出，在 DDR5 以前的世代，電壓轉換是由主機板控制，而進入到 DDR5 後，將元件移至記憶體本身，電壓轉換將由記憶體處理，不僅減少電壓損耗，還可減少雜訊產生，讓超頻空間相較過去能有更大幅度的提升，帶來更強大的運算能力。

十銓衝刺高規高單價產品，帶動獲利表現，去年第四季營運順利轉盈，稅後純益 2300 萬元，每股純益 0.32 元；去年稅後純益 1.41 億元，年增 17 倍，每股純益 2.06 元。而今年 1 月單月則賺贏去年第四季，EPS 達 0.48 元。