正崴去年EPS 4.06元 擬配息2.5元

正崴 (2392-TW) 今 (26) 日公告去年財報，雖然有疫情、匯率等衝擊，但每股純益 4.06 元，僅較去年 4.1 元微減，不過股利政策方面，每股擬配息 2.5 元，維持去年水準。

正崴去年 272.1 億元，季增 5.3%、年減 4.5%；毛利率 12.1%，季增 1 個百分點、年增 0.4 個百分點；營益率 3.7%，季減 0.7 個百分點、年增 0.7 個百分點；稅後純益 4.82 億元，季減 54%、年減 23.6%，每股純益 1 元。

正崴去年營收 895.52 億元，年減 8.5%、毛利率 10.9%，年增 0.4 個百分點、營益率 2.7%，年增 0.4 個百分點、稅後純益 19.67 億元，年減 1%，每股純益 4.06 元。

正崴去年雖然受到疫情以及匯率升值影響，但在內部持續佈局自動化生產，優化人力成本下，毛利率、營益率均較去年成長；展望今年，公司認為，依照目前三大事業群回報的狀況，今年都有 1 成以上的成長，預計也將帶動整體營收同步成長 1 成以上。

雖然去年獲利略減，但正崴董事會仍決議每股擬配息 2.5 元，配發率逾 6 成，若以今日股價 48.35 元計算，殖利率約 5.2%。