後疫情時代資金快速輪動 AI長線投資潛力可期

隨著全球各國加速疫苗施打，全球景氣展望漸入佳境，帶動去年因為疫情而受創的價值循環類股強勁反彈，富蘭克林證券投顧表示，全球經濟自去年 V 型復甦後將進入穩健增長階段，伴隨通膨預期及長天期公債殖利率緩步走升，將引導資金在不同產業、類股與投資風格間加速輪動，但長線相對看好科技 AI 類股。

富蘭克林證券投顧指出，追蹤過去 20 年主要股債資產的單年表現，鮮少有單一資產每年績效蟬聯冠軍或持續墊底，印證風水輪流轉的長期趨勢。

富蘭克林證券投顧表示，投資人每年去追逐前一年最強勢的市場，長期的年化報酬率為 7.06%，而若選擇前一年最弱勢的市場進場，長期的年化報酬率僅有 6.63%，反觀若投資人建構一個多元分散配置的投資組合並長期持有，年化報酬率高達 7.92%，遠勝於每年費心追逐強勢或去弱勢市場撿便宜的投資成果。

在投資標的部分，富蘭克林高科技基金經理人馬特．摩伯格認為，第四次工業革命正推動著當前的市場創新步伐，看好其變革影響正支持五大創新領域的成長前景，包括全球電子商務、基因突破、智慧機器、創新金融以及指數級數據等。

安聯 AI 人工智慧基金產品經理黃詩琴表示，根據 CS 研究資料顯示，AI 在各產業可接觸市場產值達 43 兆美元，顯見 AI 影響各行各業範疇之大，也因此，基金投資上應該放眼全產業，掌握後疫情時代帶來的破壞式創新與經濟重啟機會。

黃詩琴表示，儘管美國長期公債殖利率飆升，讓全球股市短線波動，但觀察近期全球股票基金流向可發現股票基金動能仍暢旺，顯示市場對於全球經濟復甦有望持續嘉惠股票型基金表現。

其中看好科技方面的數位生活、醫療科技、人工智慧等未來關鍵主題有望持續強勢，建議可持續布局。

展望後市，黃詩琴表示，隨疫苗逐步施打，經濟復甦動能可望更加穩固，加上全球主要央行維持低利率、財政政策刺激也不缺席，與後疫情時代推升的數位轉型需求將持續，都有助於 AI 趨勢的長線發展，建議可在初升階段逢低進場布局。



