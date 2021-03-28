鴻海/航運族群法說、台達電5G智慧工廠亮相 本周重要大事預告

鴻海本周二 (30 日) 將召開法說會，市場關注今年營運展望、電動車布局、海外投資進度，而貨櫃航運族群本周也進入密集法說期，包含陽明、長榮、慧洋等將在本周召開法說會，另外，遠傳、台達、微軟 5G 智慧工廠本周也將正式亮相，以下是本周大事預告：

鴻海 30 日法說 聚焦展望、電動車布局

鴻海周二 (30 日) 將召開法人說明會，市場預期，將公布去年第 4 季、全年財報，同時市場也關注，鴻海 MIH 電動車平台布局進度，美國、印度、越南擴產投資進度，也是法說會關注焦點。

另一方面，鴻海日前也宣布擬收購越南汽車大廠 VinFast ，擴大布局電動車產業，相關投資細節也將成為法說關注焦點。

貨櫃航運族群密集法說 陽明周一打頭陣

貨櫃航運族群本周進入密集法說會，陽明周一 (29 日) 打頭陣，慧洋、長榮則將分別在周二 (30 日)、周四 (1 日) 召開法說會，市場關注近期國際航運事件、貨櫃輪報價、今年營運展望等議題。

陽明從去年下半年受惠全球貨櫃運輸需求增溫，加上供應鏈庫存回補需求導致艙位和空櫃供不應求，去年全年稅後純益達 119.77 億元、年增近 380%，不僅由前年虧轉盈，更一次弭平過去 2 年虧損，每股純益達 4.51 元。

另一方面，蘇伊士運河因長榮超大型貨櫃輪長賜號日前疑似受瞬間強風吹襲，造成船身偏離航道，意外觸底擱淺，導致運河因此卡住，截至目前至少百艘貨輪受影響，更導致歐亞水運樞紐大打結，也間接推升油價節節攀升，預期相關事件後續影響，也是航運股本周關注重點。

遠傳、台達電、微軟 5G 智慧工廠 周二亮相

遠傳、台達電、台灣微軟去年共同宣布將在台達電桃園龜山廠區打造全國 5G 智慧工廠，導入 5G 專網、AMR 自主移動機器人、AOI 瑕疵檢測數據分析、微軟雲計算、混合實境等應用，周二 (30 日) 將正式公開展示。

台達電近年持續耕耘工業自動化與智慧製造，除攜手遠傳、微軟外，也與參數科技合作，運用 5G 環境打造智慧機聯網的生產場域，可以透過智慧化自動設備，加上及時大數據分析，大幅提升產能與人均產值，30 日台達營運長張訓海、遠傳總經井、台灣微軟總經理基康、參數科技總經理翁維新等也將出席。