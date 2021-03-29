【南方東英】嗶哩嗶哩今日在港交所上市 信安認為中概股回歸吸引國際資金流入港股

【市場動態】

上週五道指和標普 500 指數再創新高 信安二季度市場展望輕微超配美股和港股 上週五美股三大股指收漲，道指和標普 500 指數創收盤歷史新高，納斯達克綜合指數上漲 1.24%。 上週五多家科技中概股遭遇拋售狂潮。 信安資產管理公司發佈 2021 年第二季度市場展望，其認為環球經濟繼續從新冠疫情復甦，超配股票並輕微低配債券。 在股票市場中，信安輕微超配美國股市和香港股市，承認反壟斷法將給中國科技巨頭帶來更大壓力，但第二上市令香港成為更加重要的集資來源，或吸引國際資金進一步流入。

【公司動態】

阿里雲與恆生中國達成合作 美團 2020 年盈利上漲 110.5% 阿里巴巴（9988）旗下阿里雲宣布，與恒生銀行（中國）達成合作協議，該行將透過阿里雲旗下 DingTalk 的新功能「服務窗」，為企業客戶提供金融服務，將推出恒生版 “銀企通”，加快數碼化轉型。 美團（3690. HK）公布，2020 年全年收入升近 18% 至 1147.9 億人民幣創新高，盈利按年上升 1.1 倍至近 47.1 億人民幣，經調整盈利按年跌約 33%，跌至 31.2 億人民幣。 2020 年第四季度经营亏损为 28.5 亿元，经调整后亏损为 14.3 亿元。 市場傳聞小米正在商談使用長城汽車的工廠生產電動汽車，事後小米否認該傳聞。 但新浪報道稱小米造車是確定的事情，當下小米正在供應鏈尋找合作資源。 另外，小米（1810. HK）宣佈將在今天（3 月 29 日）春季新品發佈會上推出新款自研芯片。 嗶哩嗶哩（潛在成份股）今日在港交所上市，發行價 808 港元每股。

【指數動態】

[恆生科技指數] 上週五指數上漲 2.33% 但周度下跌 上週五恆生指數上漲 1.57%，恒生科技指數上漲 2.33%，超七成成份股上漲。 上週恆生科技指數下跌，周度回落 4.93%。 小米和長城汽車合作造車傳聞下，小米漲超 6%。 南方東英恆生科技指數 ETF（3033.HK）上週五成交額 2.83 億港元。

[中證 5G 通信主題指數] 上週五指數上漲 2.40% 周度上漲 1.55% 上週五滬深 300 指數上漲 2.27%，而中證 5G 通信主題指數上漲 2.40%，周度上漲 1.55%。

重要聲明

本資料僅供參考用途。 本資料並不構成買賣任何投資產品的招攬或承諾。 南方東英資產管理有限公司（「南方東英」）在製作本文檔時，相信獲得資料來源是準確，完整及合適。 但南方東英沒有為本資料所載資訊的準確性或完整性作出保證。 南方東英不會負上收件人使用本資料時所引致的法律負任。 本資料可能含有「前瞻性」資訊而不純綷是歷史性的。 這些資訊可能包括預測、預報、收益或回報估計及可能的投資組合構成。 本資料並不構成對未來事件的預估、研究或投資建議、也不應被視為購買、出售任何證券或採用任何投資策略的建議。 本資料所表達之意見僅反映南方東英於編制材料當日的判斷，並可隨時因隨後情況變化而更改，恕不另行通知。

風險提示

投資涉及風險。 基金的未來業績及資本值並沒有保證。 過往的業績資料並不預示未來的業績表現。 投資產品的價值可升亦可跌。 南方東英建議投資者在進行投資前應索取及閱讀有關投資產品的發售章程（包括風險因素）。 投資者不應僅依賴本資料作出投資決定。 在使用本資料以前，投資者應該細閱有關基金的銷售文件，包括風險因素。 根據個人財務狀況，確定任何投資，證券或策略是否合適閣下，如有需要，投資者應諮詢專業意見。

本資料由南方東英編制，並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。 與本文所載資料有關的所有版權，專利權及其他產權均為南方東英所有。 本資料並不授予收件人任何使用所載資訊的版權或知識財產權（不論是直接，或非直接，或暗示）。 在未經南方東英書面同意下，不得複印，分發或複製本文內之任何資料或任何部份。

指數提供者免責聲明

有關指數提供者免責聲明, 請參閱基金的發售文件。