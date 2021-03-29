德淵Q2可望取得國際汽車品質認證 跨入車載領域

化工廠德淵 (4720-TW) 去年下半年起受惠熱熔膠及特化產品需求轉旺，全年 EPS 寫近 4 年新高。德淵已布局 LCD 面板自動化膠材多年，第二季可望取得國際汽車品質管理系統認證，跨入車載 LCD 及相關汽車週邊產業。

德淵去年上半年雖受疫情影響，但受惠第三季起熱熔膠及特化產品需求轉旺，產能達滿載，在子公司上海創治熔噴獲利貢獻挹注下，去年全年稅後純益 6974 萬元，年增 58%，每股純益 0.78 元，寫近 4 年新高。

因應環保熱熔膠及各種綠色特用化學品需求持續升溫，德淵繼去年在桃園廠導入最高速自動化熱熔膠量產設備後，也在大中華區工廠擴增熱熔膠及感壓熱熔膠產能，部分海外工廠也新增產線，以搶食環保健康趨勢應用商機。

在 LCD 面板產業自動化用膠材方面，德淵 UV 膠等特化品已穩定供貨多年，持續擴大在此產業的市占率，德淵今年第二季可望取得 IATF 16949 國際汽車品質管理系統認證，進入車載 LCD 及相關汽車週邊產業。

此外，德淵也與面板客戶持續配合，研發 Mini LED 和 Micro LED 等下世代面板特用 UV 膠等特用化學品。