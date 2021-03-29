意德士三大產品線看旺 今年營收、獲利拚新高

半導體設備零組件供應商意德士 (7556-TW) 今 (29) 日召開法說會，董事長闕聖哲表示，今年全氟密封材、靜電與真空吸盤以及維修零組件等三大產品線，均可較去年成長，期望今年營收、獲利續拚新高。

意德士營收主要來自全氟密封材料，比重達 50%，靜電與真空吸盤以及陶瓷加熱器占 30%，其餘 20% 為維修相關，其中，全氟密封材、真空吸盤皆已打入台積電 (2330-TW) 的先進製程，是少數供應前段製程的設備零組件供應商。

細分各產品線，闕聖哲表示，全氟密封材新廠產能自去年 4 月開出，推升自製橡膠密封環 (O-ring) 業績快速成長，目前舊廠稼動率已滿載，新廠產能是舊廠的 2.5 倍，目前稼動率達 6 成，預計全氟密封材料將是今年業績成長的主要動能。

真空吸盤曝光載台則是與客戶合作，可改善客戶良率，目前合作已從 10 奈米、7 奈米，延伸至 5 奈米、3 奈米等，未來也會持續往 2 奈米方向前進。

展望後市，闕聖哲認為，意德士將增進製造能量、提升研發能力、強化財務結構與擴展營業規模，中長期則透過深化關鍵零組件在地化合作，擴大供應半導體產業鏈，滿足先進製程客戶需求，也期望串連日、美先進上下游供應鏈，開發新領域客製化產品。