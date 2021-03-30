【袁志峰專欄】短線交易，宜選舊經濟股

今天推介 - 中國中鐵 (390), 上日收市 $4.13

1) 股市前景

恒指昨日持平，業績亮麗的舊經濟股上揚，科技股受壓，港股通南向資金欠方向。筆者維持科技股將繼續跑輸大市的判斷，處於虧損狀態的科技股仍有下跌空間，騰訊 (700) 估值對長線投資者有吸引力。舊經濟股首選是能源板塊，可關注中海油 (883) 及中石化 (386)。

今天推介是中國中鐵 (390) — 去年前三季度收入達 6888 億元 (人民幣 · 下同)，同比增 20.4%，淨利潤 182.6 億元，同比增 18.0%。去年實現新簽合同 26056 億元，按年增 20.4%。截至去年 9 月底在手未完成合同額為 35426 億元，較 2019 年末增長 5.4%，約為 2019 年度收入的 4.2 倍，確保收入可持續增長。現價對應市盈率 3.9 倍，市淨率 0.4 倍，股息率 4.5 厘，估值吸引。維持買入建議，目標價 4.80 元，止損價 3.95 元。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指平開，初段急瀉急彈，最多曾跌 205 點，最多曾漲 148 點，午後偏軟，收報 28338 點，基本持平升，成交額按日增 3% 至 1903 億元，今月以來日均成交額 2009 億元。港股通南向資金轉淨買入約 9 億元。3 月至今累計淨賣出 173 億元。2 月淨買入 749 億元。

藍籌股 36 升 18 跌 1 持平。內房股龍湖集團 (960) 及中國海外發展 (688) 漲逾 6%，是升幅最大藍籌。交通銀行 (3328) 及中石化 (386) 漲逾 5%。華潤置地 (1109) 升 4%。工商銀行 (1398) 及建設銀行 (939) 升 3%。美團 (3690) 是表現最差藍籌。阿里健康 (241)、安踏體育 (2020) 及海底撈 (6862) 跌 3%-4%。吉利汽車 (175) 跌逾 2%。

恒生科指跌 1.8%，成份股 12 升 17 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，阿里 (9988) 及京東 (9618) 升少於 0.1%，快手 (1024) 及後任成份股百度 (9888) 皆跌 5%，美團 (3690) 跌逾 7%，是跌幅最大成份股。其次是祖龍娛樂 (9990) 及微盟集團 (2013) 分別跌近 7% 及 6%。明源雲 (909) 跌 4%。FIT HON TENG(6088)、比亞迪電子 (285) 及新東方在線 (1797) 升逾 2%，是表現最好成份股。

板塊方面，本地銀行、地產及公用股升幅温和。內房、物管、內銀、中資券商、水泥、燃氣及煤炭股顯著上揚，漲幅居前。綠城服務 (2869) 升 22%。碧桂園服務 (6098) 及華潤萬象生活 (1209) 漲逾 5%。中信証券 (6030)、海通證券 (6837) 及中金公司 (3908) 升 6%-8%。中國建材 (3323) 升 7%。華潤燃氣 (1193) 升 8%。中國神華 (1088) 及兗州煤業 (1171) 升 10% 及 16%。大型科技、汽車、光伏、醫藥及軟件股下跌。長城汽車 (2333) 及比亞迪 (1211) 跌 3%-4%。保利協鑫能源 (3800) 及協鑫新能源 (451) 跌逾 7% 及 4%。百濟神州 (6160) 及再鼎醫藥 (9688) 跌 4%。

周一上証指數高開 0.3%，隨即受壓至倒跌 0.3%，其後輾轉做好，最多曾漲 0.9%，午後偏軟，收報 3435.3 點，升 0.5%。深証成指持平，科創 50 指數跌 0.5%。滬深兩市總成交約 7600 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 100 億元。滬深股通北向資金淨賣出 58 億元，3 月至今累計淨買入 228 億元，2 月淨買入 412 億元。

3) 個股訊息

京東健康 (6618) 公布，去年非國際財務報告準則盈利 7.49 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年增長 1.18 倍。收入 193.8 億元，按年升 78.8%。去年平台活躍用戶數增至 8980 萬，相比 2019 年淨增加 3370 萬；平台的日均問診量超過 10 萬，是 2019 年同期的 5 倍多。(信報)

中國再保險 (1508) 公布，去年股東應佔溢利 57.1 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年下跌 5.6%，每股盈利 0.13 元，派末期息 0.041 元。期內，收入合計 1682.0 億元，按年增長 17.9%。(信報)

中國海外發展 (688) 公布，扣除投資物業公允價值變動後的去年股東應佔溢利為 380.3 億元，按年上升 10.9%，末期息派 73 港仙。期內，收入 1857.9 億元，按年上升 13.5%。(信報)

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