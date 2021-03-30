〈焦點股〉IC載板、散熱股擁多頭護身符 南電攀近15年新高

隨著高速運算應用蓬勃發展，攸關效能的 IC 載板、散熱元件與模組需求量隨之大增，相關供應鏈台廠包括欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW)、南電 (8046-TW)、健策 (3653-TW)、雙鴻 (3324-TW) 等，今 (30) 日吸引買盤進駐挾量上漲，其中，南電勁揚逾半根漲停板，創近 15 年新高。

台股陷入多空分歧走勢，幾度翻黑，不過，ABF 載板三雄成為多頭人氣指標，南電近來股價走勢凌厲，今日再大漲逾半根停板，最高衝上 356 元，寫下近 15 年新高紀錄；景碩早盤同步爆量大漲近 9%，觸及 109.5 元，攻上 6 年多新高，但盤中漲幅收斂至 5% 左右；欣興也有 3% 以上的漲幅，重返 90 元關卡之上。

南電去年稅後純益 36.66 億元，年增 1090%，每股稅後純益 5.67 元；受惠 ABF 供不應求以及漲價效應，南電獲利爆棚，全年獲利較去年激增 10 倍，創 12 年來新高，南電昆山廠 ABF 新產能第二季全數開出後，今年上半年獲利可望大幅成長。南電日前董事會通過去年盈餘分配，預計每股擬配發 3.4 元現金股利。

散熱廠健策今日股價觸底反彈，一度大漲逾 8%，逼近 300 元關卡，並收復所有均線；雙鴻同步吸引買盤進駐，盤中上漲逾 2%，來到 219.5 元，為近一個月來高點；泰碩、力致、奇鋐等多檔也在盤面上表現。

健策去年合併營收 68.45 億元，年增 24.72%；累計稅後純益 8.47 億元，年成長 12.38%；每股純益為 7.17 元。雙鴻去年營收 122.14 億元，年增 19.18%；稅後純益 11.11 億元，賺逾 1 股本，年增 15.25%；每股純益 12.88 元，連 3 年創高。奇鋐受惠產品組合優化，去年毛利率 15.71%；稅後純益 19.1 億元，年增 1 倍；每股純益 5.42 元，毛利率及獲利均改寫歷史新高。