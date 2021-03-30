外資砸逾20億元買進南電、台達電 台指期空單降至1個半月低

台股今 (30) 日震盪向上，小漲 78 點、收 16554 點，續寫收盤新高，外資期現貨同步作多，台指期空單未平倉口數降至 1 個半月來新低，現貨則大買南電、台達電、聯發科、鴻海及聯電等權值股，尤其南電、台達電單日買超金額均破 10 億元。

三大法人今日合計買超 178.74 億元，外資連三買、買超 112.17 億元，投信買超 22.74 億元，自營商買超 43.79 億元；期貨方面，外資加碼多單 976 口，空單未平倉口數降至 19365 口，為 2 月 18 日以來首次見到 2 萬口以下的水準。

外資買超鎖定電金傳大型權值股，電子如鴻海、聯電、瑞昱、欣興、南電，皆達 1700 張以上，富邦金、中信金約各 1.3 萬張，傳產包括巨大、統一、中鋼、東和鋼鐵、美食 - KY 也有 1000 張以上的水準。

外資持續賣超漲多個股，如台積電、面板雙虎、NOR Flash 雙雄，其中，群創、友達賣超張數合計高達 8.9 萬張，旺宏、華邦電也遭提款，合計張數約 2.4 萬張，台積電也終止連二買，轉賣 1041 張。

投信、自營商也看好聯電、鴻海、日月光投控、友達等電子權值股，但對於群創看法分歧，投信續買群創 1.3 萬張，自營商則賣超 2695 張。