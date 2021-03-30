〈鴻海法說〉毛利率7%拚達標、首座電動車廠、MIH聯盟壯大 一文看懂八大重點

鴻海集團 (2317-TW) 今 (30) 日舉行線上法說會，董事長劉揚偉對於今年首季營運及 ICT 產業發展，抱持審慎樂觀態度，並表示，今年若沒有疫情、缺料問題干擾，毛利率有機會達 7%，電動車市場起飛可望提前至 2023 年顯現。《鉅亨網》整理出本場法說會八大重點，讓讀者一文看完快速掌握重點。

首季營運及產業展望

劉揚偉表示，第一季開了好年，優於正常季節性表現，現階段來看，今年 ICT 產業發展審慎樂觀，對鴻海集團有利。

鴻海維持先前釋出的看法，四大產品均將季減，但以年對年來看，鴻海估四大產品都會成長，消費性電子產品、元件及其他產品估年增 15% 以上，雲端網路產品、電腦終端產品則會有 3-15% 之間的增幅。整體營收估季減 15% 以上，但年增率上看 15% 以上。

MIH 聯盟壯大

鴻海推動的 MIH 聯盟，截至 29 日，已有全球 47 個國家地區、共 1348 家企業夥伴加入，其中硬體平台 1171 家、占比 86.9%，軟體平台 143 家、占 9.9%。

據鴻海的電動車產品布局規畫進度，預計今年底將對外公布首款電動巴士及 2 款乘用車原型車，明年首季協助拜騰 M-Byte 量產、明年底首款電動巴士量產上市，2023 年與 Fisker 合作的 Project PEAR 量產，C 級距電動車也將量產上市。

打造首座電動車廠

劉揚偉透露，今年 6 月底前會決定在美國或墨西哥擇一地點設廠。至於資金規模方面，假設以月產 1 萬輛電動車來估算，大約需要投入 10 億美元。

劉揚偉進一步指出，製造電動車的最大障礙，第一個關鍵在於是否有足夠人力，可以承接客戶的需求，第二則是電池與原物料。因此，鴻海透過合作的方式，加速發展電動車的電機、電控、電池及軟體四大面向，最近也與日本電產合作，強化在馬達布局。

劉揚偉透露，目前在電池也與相關廠商合作，接下來 1-2 個月，會公布合作案；至於電控的 IC 以及軟體，也都有潛在合作對象，正在洽談中。

半導體布局

劉揚偉強調，鴻海在半導體領域具有垂直整合的能力，今年底高階封測廠將量產，在晶圓廠部分，除了持續提升日本夏普福山廠的效能外，正與其他晶圓代工廠談合作。

劉揚偉說，鴻海集團的優勢就是掌握出海口，另一項優勢就是集團在 CIS、碳化矽、IGBT 等特殊半導體製程，都有不錯的掌握。

區域製造規劃

關於中國產能布局，劉揚偉指出，去年疫情衝擊全球經濟，但中國管控得宜，生產環境相對穩定，因此，集團在中國生產比重反而升至 75% 以上，不過，長期趨勢來看，全球供應鏈仍朝區域製造發展，預期疫情緩和下來後，區域製造產能移轉會更加明顯。

劉揚偉指出，中國製造將進行轉型升級工業互聯及新基建項目，而其他地區包括印度、越南、美國、墨西哥等地區也會持續布局。

缺料影響

法人關注半導體缺料對鴻海集團的影響，劉揚偉表示，第 1 季前 2 月客戶缺料狀況不是很明顯，不過，現在逐漸看到變化，集團正審慎觀察中。

劉揚偉說明，客戶因為疫情而下的急單、追加量的訂單受影響程度較大，整體訂單受影響比重估僅在 10% 之內。

劉揚偉認為，缺料裝況估計要到明年才會舒緩，就鴻海本身來看，因為服務的對象都是全球產業前幾大客戶，因此整體缺料影響會比較小一點。

毛利率 7% 有機會達標

在零組件缺料漲價情況下，市場關注鴻海今年能否達到毛利率提升至 7% 的目標，劉揚偉認為，去年數位轉型已看到綜效，今年若沒有疫情、缺料問題影響下，毛利率有機會達 7%。如果要把毛利率拉升至 10%，就要靠數位轉型、提升垂直整合零組件營收，目前集團正在全力加強。

電動車市場提前起飛

劉揚偉分析，電動車若只是做純代工，毛利率不到 5%；做關鍵零組件可達 25-30%；做整車銷售如特斯拉毛利率約 20%，也有人做到 30%。因此，鴻海會專注發展零組件，整車生產則會跟策略夥伴合作，如此一來，毛利率是非常有可能做到 10%。

劉揚偉表示，原先預估 2024、2025 年電動車才會起飛，現在看來，有機會提前在 2023 年顯現。