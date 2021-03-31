〈貴金屬盤後〉公債殖利率與美元再走強 黃金連挫2日

週二 (30 日) 交易，黃金期貨價格連續第二日收低，係因新冠疫苗接種推廣後，提高市場對美國經濟重啟後通膨上升的預期，引起債券殖利率上升和美元走強。

GoldCore 營銷總監 David Russell 表示，「市場對疫苗接種的推廣和經濟的復甦有一定程度的樂觀情緒，黃金在這種環境下似乎表現不佳，交易期間一直低於 1680 美元。」

他認為，1670 美元在過去已被證實是堅實的支撐點，如果黃金跌破 1670 美元水準，「恐會開啟進一步修正的可能性。」

「市場正在等待下一個新聞炸彈，若出現一切未照新冠防疫計畫發展的任何談話或跡象，市場就會快速重拾避險情緒，可望提高黃金避險需求。」Russell 說。

4 月交割的黃金期貨價格下跌 28.30 美元或近 1.7%，收每盎司 1683.90 美元，為 3 月 8 日以來最低收盤價。昨日收低 1.2%。

10 年期公債殖利率升至 1.778%，為去年 1 月以來首次，令不孳息的黃金承壓下挫。

與此同時，經濟自新冠疫情後加速復甦的前景，以及債券殖利率上升，激勵美元上漲，ICE 美元指數上升 0.4% 至 93.30。

FactSet 數據顯示，3 月迄今美元上漲 2.7%，黃金也正好下跌 2.7%。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，由於美國疫苗方面持續有進展，讓經濟得以加速脫離新冠疫情帶來的低迷，「美國 9 成以上成人 3 週內將獲得接種資格，這件事進一步提升經濟強勁復甦的前景，在那樣的情況下，沒有人真的偏好支撐黃金價格。」

週二發布的數據顯示，美國 3 月份消費者信心指數自前月修正後的 90.4 上升至 109.7。

與此同時，拜登總統承諾，4 月 19 日之前，美國 90% 人口將取得接種新冠疫苗的資格，激發經濟自疫情後強勁復甦的希望。隨著供應量增加以及各州增加接種資格，美國現在每日供應 280 萬劑新冠疫苗。

一些策略師預期週五發布的就業報告 (屆時市場將因耶穌受難日而休市) 將呈現新增就業 100 萬人，這會是經濟學家預期共識的上線。據《Econoday》報導，3 月新增就業介於 43.9 萬人至 100 萬人，中值落在 62.5 萬人。

專家指出，更重要的是，拜登總統將在週三公布一項由兩部分組成的基礎設施計劃，如果通過，將進一步提高成長前景。

其他金屬商品交易

目前工業金屬尚未能從樂觀的經濟前景中獲得太多支撐。