【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 美國避險基金 Archegos Capital 爆倉危機傳出後週二金融股反彈，但隨著十年期美債殖利率觸及 2020 年 1 月來最高，科技股表現不佳，蘋果和微軟領跌，週二美股下跌，跌幅介 0.11 於至 0.33%，美股四大指數短期震盪整理。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利大盤上攻。

(2)、均線：支撐為 16，200 點至 16，300 點，壓力為 16，579 點至 16，700 點。

(3)、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值位處大於 50，短線偏多。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 200 點附近，壓力為 210 點左右，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並挑戰前高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，我們認為近期選股方向為第第一季財報優、3 月營收靚、2021 年展望佳、電動車、半導體、5G、PCB、金融、綠能、運動風、運輸 / 原物料、內需、生技 / 防疫、高殖利率等。

5. 鴻海 (2317) 董事長昨 (30) 日於線上法說會中透露，集團電動車事業 2023 年就會起飛，比原先預估的 2024、2025 年提前一年，受惠電動車布局零組件與模組等重要領域，能提升毛利率走勢，帶動鴻海「毛利率 10%」時代可因電動車起飛提前到來。

6. 廣達 (2382) 昨(30)日公布 2020 年稅後純益 253.28 億元，創歷史新高，年增 58.9%，主要是受惠筆電與伺服器需求暢旺，去年每股純益 6.57 元，每股擬配發 5.2 元現金股利，創新高，配發率 79%，以昨天收盤價 99 元計算，殖利率 5.25%。

7. 英業達 (2356) 總經理昨 (30) 日表示，2021 年營運將維持 2020 年的動力，筆電、伺服器與智慧裝置三大產品線將全面成長，毛利率也將因為產品組合不同而上揚。至於新開發的車用電子與醫療產品，未來三年將占整體營收 5%、約達 250 億元。