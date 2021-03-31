〈台股盤中〉台積電、鴻海回檔修正 一度重挫逾百點

美股周二回跌，拖累台股今 (31) 日表現，電子權值股一片黯淡，台積電、鴻海同步回落，日月光投控、股王大立光也走疲，台塑四寶中僅南亞一支獨秀，金融權值股也無力撐盤，在台積電、鴻海跌幅擴大下，指數盤中一度重挫逾 120 點，預估今日成交量約 3500 億元。

電子權值股方面，台積電繼連日走揚，力拚站回 600 元關卡後，今日股價回檔，盤中一度下挫超過 1.5%，來到 588 元；鴻海去年第四季營運不如預期，雖然外資續挺調升目標價，但股價仍大跌近半根停板，最低下探至 123 元；聯發科、聯電則在平盤上下震盪，盤中翻紅走揚。

IC 設計族群續獲資金青睞，佑華、旺玖、合邦亮燈漲停，類比科則逼近漲停價位，新唐、凌泰、研通漲幅均超過 7%，尼克森、創惟、原相、倚強股份也漲逾半根停板。

比特幣概念股重回盤面焦點，麗臺、青雲同步強攻漲停，映泰也逼近漲停板，撼訊大漲 6.8%，利機、承啟均上漲逾 4%。

航運雙雄陽明、長榮漲幅均超過 5%，萬海、裕民也上漲 3%，新興、四維航、中航表現也都不俗。

國泰證期分析師蔡明翰指出，在美債殖利率利空因素未完全消除前，指數上方仍有一定壓力，但拉回空間不會太大，可逢低拉回布局。