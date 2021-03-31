〈金管會備詢〉新申設金控再開大門？黃天牧提三大原則

富邦金 (2881-TW) 若成功收購日盛金 (5820-TW) 後，國內將少一家金控，金管會是否會再核發一家金控執照？主委黃天牧今 (31) 日表示，將檢視三大原則，若成立一家金控可以帶動現有個別金融機構整合，而整併有產生綜效，且對整體金融市場帶來好處，金管會不會排斥。

立委曾銘宗質詢，富邦金成功收購日盛金後，是否帶動金金併的熱潮？公公併、公民併、或是民民併哪種合併案比較可行？

黃天牧表示，以金管會立場，仍會支持金金併，預期民民併比較可行，而公公併則要看財政部政策方向。但金管會不認為富邦金併日盛金後，立刻會有併購熱潮，強調金融機構的規模不是競爭力的絕對因素，但是重要因素，樂見有綜效的合併。

至於，富邦金若成功收購日盛金後，國內將少一家金控，金管會是否會會再核發新的金控執照？黃天牧表示，成立金控之目的是異業和同業整合，也就是金控下會有兩個以上主要子公司，一定有銀行、證券或保險子公司其中兩類子公司，目前市場仍是非常分散，需要再作整合，但凡事不需要先下一個命題說會不會再發執照，因為政策環境和金融情況會不斷改變。

黃天牧進一步強調，金管會將以個案檢視，若要成立一家金控將檢視三大原則，一家金控可以帶動現有個別金融機構整合，而整併有產生綜效，且對整體金融市場帶來好處，為什麼要排斥。但如果成立了金控，只是現有機構併一併，就要看成立金控的背景，對整個市場是否可以產生整併綜效。