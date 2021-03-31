外資續唱多鴻海 目標價最高喊至175元

鴻海 (2317-TW) 去年第四季財報不如預期，但第一季展望樂觀，今年毛利率 7% 目標可望順利達陣，看好電動車效益提前發酵，外資同步唱多，其中一家美系外資上調目標價至 175 元，刷新外資圈最高目標價，另一家美系外資、日系外資則維持先前目標價，分別為 168 元、146 元；不過，鴻海今 (31) 日股價遭賣壓摜殺， 一度大跌半根停板。

美系外資認為，鴻海第一季受惠智慧型手機出貨動能續強，加上雲端伺服器組裝業務市佔率持續提升，今年毛利率 7% 目標可望達陣。

另一方面，美系外資指出，鴻海電動車業務效益發酵時間點，可望較原先預期的 2024-2025 年，提早一年至 2022-2023 年，電動車佈局效益顯現下，鴻海對 2025 年毛利率達到先前設定的 10% 目標有信心。

另一家美系外資認為，鴻海第一季展望與預期相當，在數位轉型有成下，今年毛利率可望達到 7% 目標，且 MIH 平台已吸引超過 1300 個夥伴加入，佈局電動車市場潛力可期。

日系外資則指出，雖然鴻海去年第四季表現不如預期，但對第一季展望審慎樂觀，認為在全球分散製造基地的佈局，將有助於提升市占率，並有信心富士康 2.0 的數位轉型計畫，今年對營運效率的改善將更顯著，對毛利率達到 7% 有信心。

日系外資並認為，鴻海電動車佈局輪廓更趨具體，公司詳細闡述對電動車業務的具體計畫與發展，且生產基地多元化的優勢，將有助鴻海在 ICT 領域中取得更多市占率。

雖然外資相繼唱多喊買，不過，鴻海今日股價仍遭賣壓摜殺，盤中一度跌半根停板，下挫至 123 元。