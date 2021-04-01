全球今年第一季併購交易額額年增93% 創單季歷史第二新高

根據 Refinitiv 的數據顯示，在傳統收購以及 SPAC 潮流的推動下，今年第一季全球併購 (M&A) 交易額激增至 1.3 兆美元，創史上單季紀錄第二高。

數據顯示，儘管全球第一季交易數量僅較去年同期增長了 6%，但未完成和已完成交易額的總值大增了 93%，達到 1.3 兆美元，創下有記錄以來的第二大單季新高。

報告中指出，儘管全球經濟仍未能從疫情所帶來的衝擊中完全恢復過來，但在美聯準會寬鬆貨幣政策的推動下，美股蓬勃發展且借貸成本低廉，鼓舞了公司企業、私募基金和特殊目的收購公司 (SPAC) 去追求他們所看好的交易。

大多數產業的併購案皆出現增長，尤其是科技業，主要受惠於疫情推動了遠距工作潮流，推升雲端運算和企業合作的需求。而房地產則是唯一併購活動出現大幅下跌的產業，因為辦公室和其他類型的商用房地產對買家的吸引力越來越小。

從各地區來看，有大約一半的交易併購案來自美國，交易額年增 160%，達到 6541 億美元。不包括中亞的亞太地區交易額則增長 44.9%，至 2065 億美元。歐洲地區的併購額年增 24.5%，至 2773 億美元。

大摩英國併購部負責人 Celia Murray 表示，今年跨境併購活動持續，在更加積極的商業環境中，隨著疫苗的出現、英國脫歐以及持續的低利率政策，預期這樣的情況將持續下去。