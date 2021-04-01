〈東華拚轉型〉亞克力棉連年虧損 即日起停產影響9成營收

東華 (1418-TW) 今 (1) 日召開重訊宣布，因亞克力棉生產長期面臨中國同業低價競爭，連年虧損，且去年以來更受到疫情衝擊、上游原料的成本壓力加劇，「無法對未來市場樂觀」，因此董事會決議，即日起停止生產亞克力棉，估影響營收約 9 成。

東華表示，去年以來爆發新冠肺炎全球大流行，使得居家辦公和在家學習成為一種普遍現象，對廣泛應用於家電和電子產品的 ABS 樹脂需求激增，上游原料丙烯腈 (AN) 價格大漲，而 AN 也是生產亞克力棉的重要原料，因此墊高生產成本。

不過，疫情也造成全球貨運流通及商務往來等全面性中斷，東華客户受疫情影響調降開工率，造成亞克力纖維市場需求停滯，在成本上漲，產品報價無法跟上，東華亞克力棉業務呈現「銷售越多，虧損越大」。

東華指出，考量亞克力棉長期面臨中國大陸同業低價競争，加上新冠肺炎疫情遲無平息、全球廠商生產及消費習慣大幅調整已是趨勢，無法對亞克力棉產品未來市場發展抱持樂觀，因此決議即日起停產，後續將依法辦理員工資遣等事宜，並進行轉型及組織改造。

東華去年營收僅 1 億元，較前年腰斬，稅後淨損 2.28 億元、每股淨損 4.2 元，都較前年擴大。