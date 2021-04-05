PCB廠斜槓跨足地產開發 邑昇、霖宏都選擇卡位嘉義

PCB 廠營運大者恆大趨勢不變，但也有廠商選擇多角化經營，包括邑昇 (5291-TW)、霖宏 (5464-TW) 都先後選擇在嘉義切入地產領域，前者選擇在嘉義大林購地規劃開發住宅，後者則在嘉義投資地產、酒店開發。

邑昇去年底以近 1 億元在嘉義大林購地近 700 坪，近期更加速進行基地整合，公司主管指出，邑昇此購地案，主要規劃興建住宅，不過全案尚無投資金額、推案計畫時程表。

邑昇投資嘉義地產，也有十足地緣關係，邑昇負責人簡榮坤本身是嘉義人，去年 10 月邑昇以近 1 億元在嘉義大林購地近 700 坪，公司主管指出，開發案不排除與建商合建。

霖宏也多角化經營，成立子公司霖瀚建設，選擇有地緣關係的嘉義切入地產開發，2019 年霖宏進一步以 1.98 億元收購霖雲國際開發 100% 股權，規劃投資 10 億元於嘉義阿里山公路上約 1380 坪的私有建地興建阿里山英迪格酒店，預計 2022 年進入營運，是 20 年來，首次有國際品牌渡假酒店進駐阿里山。

依統計資料顯示，去年全台房地產交易回溫，但嘉義縣房屋買賣棟數 3117 棟，雖然年增率 10.2%，在全台各縣市排名倒數第三名，僅優於南投縣及台東縣。