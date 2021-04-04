比亞迪計劃對外銷售車用電池 弗迪電池可望分割上市

週六 (3 日) 外媒報導指出，比亞迪 (1211-HK ) 最快將在今年下半年開始向其他公司銷售車用電池，同時不排除將旗下弗迪電池單獨上市以加速業務擴展。

業界認為比亞迪希望透過給其他公司提供產品來擴大電池製造業務的規模，進而加強對上游原料採購議價的能力、進一步提高生產效率。這也意味著比亞迪營運政策出現重要轉變，之前比亞迪車用電池大多是自用或供應給相關合資企業，很少對外銷售。

比亞迪品牌及公關事業部總經理李雲飛在接受媒體採訪時表示，目前不排除將弗迪電池業務單獨掛牌上市來促進業務擴張。

比亞迪對外供應的車用鋰離子電池將來自子公司弗迪電池，但其他細節仍不明朗，具體的客戶、銷售價格和目標均不清楚。

(圖片: AFP)

而比亞迪大動作進軍車用電池，首當其衝的就是中國車用電池大廠寧德時代和 LG 化學。依產能計算，比亞迪在車用電池市場排名第四，市佔略低於 10%。依銷售量計算，比亞迪是中國電動乘用車市場第三大企業，市佔略超過 10%。

比亞迪 2020 年年報顯示，營收年增 26%，達 1534 億人民幣，純益則是飆漲 1.6 倍，達 42 億人民幣。

比亞迪業績在去年強勁成長主要來自於生產口罩，以及政府補貼兩大因素。至於電動車的銷售方面，受到特斯拉，及一眾中國造車新勢力的影響，銷售持續下滑。

數據顯示 2020 年比亞迪整體汽車銷售量為 43.2 萬輛，年減 3.62%，其中新能源車銷售量為 19.4 萬輛，年減 12.5%，這是比亞迪新能源車銷售量連續兩年呈現衰退。

