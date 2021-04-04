〈郭台銘開講〉談東元父子之爭 「80幾歲年紀大該交棒了」

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘今 (4) 日表示，最近有公司出現父子的經營權之爭，雖然對方是老朋友老長官，但 80 幾歲年紀大了應該要交棒，哪怕是兒子也好。

郭台銘雖然並未直接點出是哪家公司，但近期最令市場關注的，莫過於東元集團會長黃茂雄與長子黃育仁的經營權之爭。

郭台銘認為，一家上市公司、公眾企業，找到一個好的接班人，比任何都重要，像接掌鴻海的董事長劉揚偉就是對的接班人；至於兒子郭守正，郭台銘認為，喜歡做自己的事情，自己也從來不勉強。

郭台銘指出，劉揚偉跟著他工作這麼多年，既是朋友又是工作的夥伴，懂科技、懂半導體，很快的交接掌舵，自己也可騰出時間來，發展大健康事業。

對於主導的富佳生技未來發展，郭台銘表示，還是著眼新冠肺炎測試，雖然現在全球疫苗開打，但保護效果及維持期間都還未知，且預期全球都打完還要 1-2 年，而要知道有沒有染疫，檢測仍是第一道防線。

而目前富佳生技研發的新冠肺炎唾液快篩檢測機也在帛琉試點，郭台銘也希望可以透過快篩檢測機幫助帛琉建立防疫系統，協助未來觀光產業開放。

郭台銘強調，後疫情的新經濟時代，以台灣的醫學生技人才的質跟量，可以在生技產業建立一群護國神山。