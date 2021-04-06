〈能源盤後〉OPEC+增產、伊朗石油蠢蠢欲動 亞洲需求減少 原油挫逾4%

週一 (5 日) 交易，原油期貨價格挫逾 4%，係因 OPEC + 決定放寬產量限制引起市場擔憂，加上跡象顯示伊朗有更多石油流向市場。

泰切資本顧問公司（Tyche Capital Advisors）常務理事 Tariq Zahir 表示，即將舉行的會談可能涉及美國放寬對伊朗的制裁，且可能重返核子協議，這可能導致全球石油供應量增加。

另外，他指出，因印度和其他一些國家的新冠新增確診人數劇烈增加，因此市場益發預期能源需求降低，這也導致週一原油價格下跌。

5 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2.80 美元或 4.6%，收每桶 58.65 美元。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.71 美元或 4.2%，收每桶 62.15 美元。

FactSet 數據顯示，根據最近月契約，這兩種原油期貨均觸及 3 月 25 日以來最低收盤價。

上週四 OPEC + 表示同意 5 月起增產 35 萬桶、6 月增產 35 萬桶、7 月增產 44.1 萬桶，當日原油上漲 3% 以上，因為沙烏地阿拉伯以逐步的方式撤回 1 月起實施的自願減產 100 萬桶 / 日。

該漲幅讓 WTI 原油期貨價格當週收高 0.8%，而 Brent 原油上漲 0.7%，上週五原油期貨市場因假日休市。

Schneider Electric 全球研究與分析經理 Robbie Fraser 表示，OPEC + 逐步生產的決議與「OPEC + 短期內將維持現狀」的預期相反，「這意味著 OPEC + 對需求持續復甦充滿信心，同時對美國頁岩油自 2020 年的損失中恢復過來一事抱持謹慎態度。」

貝克休斯上週四公布，美國當週活躍的石油鑽井平台數量增加 13 個至 337 個，表明未來產量將增加。

分析師表示， OPEC+ 產量上升加上對中國進口需求的擔憂，可能是週一原油價格走疲的因素。

英國《金融時報》週日報導，中國人行已指示國內外銀行降低第一季貸款成長率，或至少維持與去年同樣水準。

Axi 首席全球市場策略師 Stephen Innes 認為，「這不是好消息，因為大宗商品週期拉得太長，原油價格可能對此動力做出不利反應。」

與此同時，分析師指出，伊朗儘管受美國制裁，其原油出貨量仍有增加的跡象，路透社的一項調查顯示，3 月份伊朗的石油供應量增加 21 萬桶 / 日，達到每日平均 230 萬桶。

更甚者，美國和伊朗正準備進行間接談判，可能恢復核子協議。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 表示，「如果真的恢復核協，最終美國就會解除對伊朗的制裁，讓伊朗石油出口量進一步增加。」

「但是，在我們的資產負債表中，我們已經允許伊朗供應進一步增加，並假設到今年第四季時每日供應量 300 萬桶。儘管假設增加這樣的程度，我們的資產負債表仍持續顯示庫存降低。」

其他能源商品

5 月交割的汽油期貨價格下跌 3%，收每加侖 1.96 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3.2%，收每加侖 1.77 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格下跌近 4.9%，收每百萬 Btu 2.51 美元。

AccuWeather 週一天氣預報指出，大西洋颶風季節將在 6 月正式開始，預示著「又是繁忙的一年」，但該天氣預報仍稱今年「相較無止步的去年不忙碌」。大西洋的颶風活動可能會破壞該地區的能源生產和煉油廠活動。

AccuWeather 認為「大西洋熱帶活動高於正常季節」，而所謂正常季節通常有 14 次暴風雨、7 次颶風和 3 次大型颶風。