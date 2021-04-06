【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 台灣清明長假期間，受惠於拜登政府提出 2 兆美元的基建計畫、就業數據佳與半島體族群、銀行族群、生物科技族群領漲，配合周一特斯拉上漲超過 7% 助攻下，道瓊指數、標普、費半同步創高；此外台積電 ADR 上漲超過 5%、聯電 ADR 上漲超過 3.1%，預期將有助今日台股開高。

2. 上週四台股早盤開高走，最高上攻至 16,602 點，再創歷史新高，但清明長假因素干擾，盤中個股多空交戰劇烈，尾盤指數漲勢收斂，最終上漲 0.85%，收 16,571.28 點。OTC 指數續創 208.30 新高，傳產、小型股維持人氣，收盤上漲 0.53%，目前下方支撐為 10 日線的 202.56 點。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1)、均線：清明節前台股收小紅 K 棒線，短天期均線呈現多頭排列。

(2)、量能：4/1 日成交量縮至 3254.93 億元，市場靜待節後買盤回籠。

(3)、技術指標：日 KD 指標、MACD 低檔向上，持續轉強中。

(4)、法人籌碼：三大法人合計 + 174.32 億元；外資 + 154.56 億元、投信 + 9.65 億元、自營商 + 10.11 億元。

4.DRAM：4/1 記憶體大廠美光財務數據與財測優於華爾街預期，早盤股價上漲 3.8%，帶動 2408 南亞科股價一路震盪走高；連動 2344 華邦電、2337 旺宏收盤上漲超過 2%，外資回補跡象明確，配合技術面轉強，預期後續仍有挑戰前高的契機。

5.IC 設計：3228 金麗科澄清客戶無軍方色彩，上周四早盤快速拉上漲停；目前面板報價偏多，驅動 IC 需求強勁，4961 天鈺、3545 敦泰表現優於大盤；5471 松翰受惠於漲價，訂單旺到下半年，股價在寫波段新高。

6. 鋼鐵：近期鋼品報價持續上揚，2028 威致、2014 中鴻、2038 海光配合去年獲利加持，股價表現強勢，由於美國有意大幅增加基礎建設，預估將會帶來一波新的循環，建議拉回仍偏多操作。

7. 航運：2637 慧洋 - KY 法說會表示下半年租金有望在拉高 32%，股價連續走高；此外，蘇伊士運河事件後，市場預期有望漲風再起，2609 陽明股價再創波段新高，上週四盤後 2609 長榮法說釋出好消息，報價年中前仍有望維持高檔趨勢，預期將機會推升類股表現。

8. 紙類：國際紙漿價格上揚，1905 華紙、1904 正隆、1909 榮成上週四轉強。

9. 操作策略：清明期間，國際股市強勢上攻，加上外資期貨未平倉回到兩萬口之下，週二台股有望落後補漲，就極短線個股急拉，慎防追高風險。由於美國總統拜登啟動的 2 兆美元規模基礎建設計畫，有利於傳產、原物料、基礎建設等後續表現，建議可以平衡布局。後續觀察重點為營收、法說會與季報。

10.DRAM 需求旺 南亞科、力成樂：美股美光（Micron）公布最新一季財報優於預期且營運將持續成長，市場預期，反應 DRAM 和 NAND Flash 市場需求強勁，有利記憶體報價上揚，預期 2408 南亞科、6239 力成等供應鏈表現佳，建議相關個股可偏多操作。

11. 台積電宣布未來三年投資計畫：2330 台積電過去一年盡力提高產能，稼動率更來到 100% 以上，但仍然無法滿足當前的需求，公司未來 3 年將投資 1 千億美元提升產能，以支持先進製程的製造與研發；並將成立全新的晶圓廠，並擴大現有晶圓廠的領先技術與特殊技術；同時，也開始招攬數千名新員工，並添購土地與設備，在全球廣設據點。在台積資本支出將維持高檔水位，可望支撐相關設備、材料需求不墜，包括 3413 京鼎、6196 帆宣、3680 家登、7556 意德士、等受惠顯著。

12. 戴爾報喜 英業達、鴻海利多：戴爾（Dell）去年在遠距工作需求帶動下，帶動筆電出貨量寫下新高紀錄，惟伺服器業務表現不如預期。展望今年，戴爾看好全球伺服器與儲存的 IT 支出，將會出現中個位數成長，有利 2356 英業達、2317 鴻海、2324 仁寶等相關代工廠接單。