張志誠觀點：美國基建定調 電動車王者產業可以投資什麼

拜登當選美國總統後，美國重新返回巴黎氣候協定，編列鉅額預算在「戰略關鍵產業」，其中直接補助半導體產業的金額就高達 500 億美元，在以電動車為主的乾淨能源產業編列 480 億美元，外加金額不詳的預算在全美各大城市裝設 50 萬支電動車充電樁，拜登矢言將美國政府約 65 萬輛轎車與卡車車隊更換為電動車，此計畫有望為美國汽車工業、汽車供應鏈和汽車基礎設施，從零件、材料到電動車充電站建設創造一○○萬個新工作。此外，拜登支持為消費者提供買電動車的新折扣，獎勵民眾用舊車換新電動車，並鼓勵製造業建立或改組工廠以組裝電動車和零件 (例如鴻海在威州擬變更製造電動車)，其中拜登誓言目標先要建造五五萬座電動車充電站，這一點將是未來四年擴大電動車的發展的先決條件。

日前拜登和加拿大總理杜魯多承諾，兩國將共同打造電動車供應鏈。自拜登上任以來，已有三家美國礦業公司赴加拿大投資。礦業占加拿大國內生產毛額 (GDP) 的 5%，在美國僅占約 0.9%。由於鋰離子電池長途運輸具有危險，因此汽車製造業者輕傾向再組裝廠附近生產電池。鴻海 (2317-TW) 日前宣布將為美國電動車品牌 Fisker 代工組裝電動車。預計從 2023 年開始生產。和大 (1536-TW) 目前在洛杉磯、與底特律已有銷售及物流辦公室，像是連接線束貿聯 KY(3665-TW) 也早在美國設立工廠，負責供應給特斯拉，目前也在積極搶攻美國電動車市場商機。國內面板大廠友達 (2409-TW) 也搭上電動車趨勢，已透過一階 (Tier 1) 客戶打進歐、美、日、中等國汽車大廠，在車用中控台 (CID) 市店率達二成，是全球前二大供應商，未來是否前往美國設立車用面板模組廠，我認為機率不大，主因面板廠的投資額與其他產業的投資額相比，部不符合投資建廠的效率性

倉佑 (1568-TW) 近年來持續朝混合動力車及純電動車市場邁進，其中，也與台達電 (2308-TW) 合作開發電動車相關零組件，據了解，目前雙方正在進行改版調整，待改版完成，預計將再陸續小批量試產。至於市場傳言倉佑馬達相關產品打入鴻海 (2317-TW) 電動車平台。我認為任何電動車的主要傳動都是靠馬達與齒輪來完成整個動力運作，因此台灣能夠專攻在馬達與齒輪的公司都有能力大轉型搭上電動車未來大浪潮，從倉佑 (1568-TW) 的公司產品項齒輪模具看出，只需在電動車廠以及國際的車用安規認證，則很快就會取得重大電動車合作訂單，鴻海集團造電動車，電子部份絕對是強項，然而傳統的汽車傳動零組件就有需要一個量產能力的夥伴，預估倉佑若鴻海的合作，中長期股價周 K 線在電動車齒輪組寡占大題材下，再創還權後股價的歷史高點可期待。

中探針 (6217-TW) 為台灣第一家探針及探針式連接器製造廠，2003 年 1 月於交易所掛牌交易。大電流端子及連接器應用於電動汽 / 機車、充電槍 / 樁等領域，目前主攻更小間距、極細針小型化的解決方案，為了提高進入技術門檻，中探針開發出不同高硬度鍍層及高導電鍍技術之材料開發與表面處理技術，此外開發多款 IC Wafer 測試專用的 Probe Head 設計製作及解決方案；還有開發更小尺寸的探針式連接器，及具備 USB 3.1 高頻訊號、防水設計之技術方向。目前一般充電站充電需花二~ 三小無法滿足快速上路的需求，這也是電動車還無法大量普及重要因素之一，飛宏 (2457-TW) 從電動車充電樁與福斯集團保時捷合作，僅需 5 分鐘即可完成行駛 100km 所需的電池充能，新款 Taycan 推出後，股價 3 個月時間拉升超過 3 倍漲幅，我們研究電動車未來若可達到 10 分鐘內完成快沖 100% 的效能，則電動車加速普及就快了，此類大電流端子與連接器要克服熱能問題，中探針的充放電針應用就值得關注

廣宇 (2328-TW) 隸屬鴻海集團旗下專業連接線器廠，電動車大電流與端子的連接線器，與一般消費電子用的良率規範差距很大，也是為何特斯拉從起步至今，都只用貿聯 KY 的連接線束原因，廣宇若可挾鴻海集團加持，一舉囊擴 MIH 的電動車連接線束訂單，股價的長遠發展相比龍頭貿聯 KY 並不會遜色，也是鴻家軍當中股價位階較低有倍數爆發力的追蹤公司。

立即免費加入張志誠粉絲團，可獲得更多資訊分享

股市帝國張志誠 LINE 粉絲團

https://lin.ee/mPZB06s

股市帝國張志誠 YOUTUBE 影音頻道

https://www.youtube.com/channel/UCCe4ROy5DoIHyvpKD961PuA

股市帝國張志誠 TELEGRAM 頻道

https://t.me/morehappy1688

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險