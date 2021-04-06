富邦金控捐款3000萬元 協助太魯閣號傷者及罹難者家屬共度難關

台鐵太魯閣號 4 月 2 日於花蓮縣大清水隧道發生嚴重出軌事故，造成民眾重大傷亡，富邦金控 (2881-TW) 今 (6) 日宣布旗下子公司將合計捐款 3000 萬元至衛生福利部「0402 太魯閣號事故案」賑災專戶，協助傷患後續醫療、生活及社會重建相關費用，及提供罹難者家屬之經濟支持。

富邦金控董事長蔡明興表示，台鐵太魯閣號事故造成民眾重大傷亡，對於逝去的寶貴生命，我們表達最深切的哀悼之意，富邦金控旗下子公司將合計捐款 3000 萬元至衛生福利部賑災專戶，期盼給予所有傷者及罹難者家屬最大支持，協助他們度過不幸的難關。我們也期盼社會各界匯聚力量與資源，攜手為此次重大交通意外事故盡一份心力。

富邦金控旗下子公司富邦產險與富邦人壽也於事故發生後第一時間啟動緊急應變機制，提供保戶關懷與協助。

富邦人壽於事故發生後立即掌握傷亡資訊，截至目前，共有 63 名富邦人壽保戶，包括 52 名傷者與 11 名身故者，身故總保額約為 1,427 萬元。富邦人壽於第一時間成立「關懷應變小組」致以最深切的慰問，祈願旅客及救災平安，提供保戶 20 萬元身故慰問金，及住加護病房 5 萬元、一般病房 2 萬元、受傷未住院 5 千元，以表關心。

富邦人壽同時採取快速理賠處理、加速審核作業，提供「快速理賠」、「續期保費緩繳」、「保單借款利息緩繳」、「保單補發免工本費」、「房貸優惠還款諮商」等應變措施，主動協助保戶及其家屬處理後續相關事宜，讓保戶在最需要心理安慰及生活照護時能即時獲得實質協助。民眾可撥打 24 小時保戶服務專線 0809-000-550，富邦人壽將協助保戶辦理理賠及提供各項服務措施。

富邦產險亦於事故後立即成立 0402 重大事件緊急應變任務小組及臨時服務櫃台，提供客戶諮詢及理賠服務，並動員理賠及業務員人員比對傷亡名單，主動連繫保戶及其家屬提供關懷與協助。截至 4 月 6 日共計有 8 位富邦產險保戶不幸身故、17 位保戶受傷，初步統計傷害險身故保險金 602 萬元、「大眾運輸工具意外事故增額保障」2200 萬元及信用卡的旅平險約 3000 萬元，預估理賠總額逾 5800 萬元。

截至 4 月 6 日下午 3 時，富邦產險已透過快速理賠程序給付身故保險金 100 萬及「大眾運輸工具意外事故增額保障」700 萬，富邦產險將持續關懷保戶及家屬，儘速完成各項理賠事宜。富邦產險保戶及民眾若需諮詢或理賠協助，可利用富邦產險 24 小時客服專線 0800-009-888，將有專人儘速提供服務。

面對此不幸事故災難，富邦金控表示，該金控及旗下各子公司秉持人溺己溺的精神，善盡企業社會責任，為受難者及家屬提供關懷與救助，也期盼社會各界匯聚力量與資源，帶給他們更多溫暖與支持。