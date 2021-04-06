貝佐斯四度蟬聯富比世全球首富、「股神」巴菲特意外跌出前五 20年來首見

富比世雜誌 (Forbes) 周二 (6 日) 公布 2021 年全球富豪排行榜，亞馬遜 (Amazon) 創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 以 1770 億美元身價，連續 4 年蟬聯全球首富。值得注意的是，「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 今年跌至富豪榜第 6 位，為 20 年來首度未躋身全球前 5 名。

儘管 1 月時曾短暫輸給特斯拉 (Tesla) 創辦人馬斯克(Elon Musk)，即將卸任亞馬遜執行長的貝佐斯仍再度蟬聯全球首富寶座，其淨資產較一年前增加 640 億美元。

受惠於 Space X 估值飆升以及投資人對於特斯拉股價的熱愛，馬斯克凈資產較去年大增 5 倍，至 1510 億美元，從去年的第 31 名大躍進至第 2 名。

全球富豪榜第 3 到第 5 名分別為精品集團 LVMH 執行長 Bernard Arnault、微軟創辦人 Bill Gates、臉書執行長 Mark Zuckerberg。儘管淨資產較去年高出 285 億美元，至 960 億美元，「股神」巴菲特意外下滑至富豪榜第 6，為 1993 年以來首度跌出前 5 名。

(圖：AFP)

新冠疫情絲毫沒有衝擊到身家雄厚的富豪，2021 年全球富豪總財富較去年大增 5 兆美元，至 13.1 兆美元，億萬富翁人數也新增 2,755 人，創下紀錄新高，較一年前增加 660 位。

(圖：富比世)

在眾多新面孔當中，有 210 位來自中國和香港、98 位來自美國，最富有的是美國拉斯維加斯金沙集團 (Las Vegas Sands Corp) 賭場大亨 Sheldon Adelson 的遺孀 Miriam Adelson，其他包含美國影星及製作人 Tyler Perry、交友軟體 Bumble 共同創辦人 Whitney Wolfe Herd 等人。

根據富比世統計，農夫山泉創辦人鐘睒睒以 689 億美元身價榮登中國首富，全球排名第 13，騰訊的馬化騰以 658 億美元位居中國第 2，全球排名第 15，中國第 3 和第 4 名分別為拼多多的黃崢和阿里巴巴的馬雲。

全球 2,755 名億萬富翁當中，台灣屬郭台銘的排名最高，位居全球 369 名，淨資產 70 億美元，其次為廣達董事長林百里，全球排名 529 名，淨資產 53 億美元。