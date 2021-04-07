〈貴金屬盤後〉全球前景更強 美債殖利率、美元下降 黃金連漲4日 登5週高點

週二 (6 日) 交易，黃金期貨價格收高，國際貨幣基金組織 (IMF) 提高了全球經濟成長前景，以及美國公債殖利率下降，令黃金連續 4 日上漲並登上自 2 月下旬以來最高收盤價。

Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 表示，今日黃金價格上漲主要是因為 IMF 預期美國和全球今年經濟將強勁復甦，以及美國公債殖利率下降。

IMF 官員支撐 Fed 的決定，對於撤回寬鬆貨幣政策採取耐心等待的態度，該立場一直支撐黃金。

另一方面，美股處於歷史高位，「對於即將來臨的財報季前夕，估值還能推升到多高的水準，這使一些機構法人感到緊張，所以黃金市場出現了一些空頭回補。」他說。

話雖如此，Wright 還是認為「短期來說，偏見仍不利於黃金。」他也不確定黃金價格是否已經觸底，因為倘若本週與其後公債殖利率和美元上升，黃金價格將會再次下跌。

「我仍樂觀看待黃金長期前景，但還沒準備好稱金價觸底。」他說。

6 月交割的黃金期貨價格上漲 14.20 美元或近 0.8%，收每盎司 1743 美元。

黃金價格連續第四日上升，已與 2 月 10 日止的當次連續上漲日數相同，且根據最活躍的期貨價格，此已是黃金期貨 2 月 25 日以來最高收盤價。

一位分析師表示，隨著美元漲勢似乎已經減弱，黃金一直在累積上升動力。

ActivTrades 首席分析師 Carlo Alberto De Casa 報告指出，「隨著美元貶值，黃金鞏固在 1730 美元以上。我們仍處於黃金與美國公債殖利率和美元走勢負相關的階段，所以後者這 2 種資產任何走勢都會導致黃金呈現相反方向的走勢。」

週二 10 年期公債殖利率下降至 1.66% 左右。ICE 美元指數下降 0.2% 至 92.39。

美元疲弱會令美元計價的大宗商品對海外買家而言變便宜而提高吸引力，公債殖利率下降則會提高投資者對不孳息的黃金的興趣。

但 BullionVault 研究主管 Adrian Ash 認為，整體來說，黃金仍難以爭取到關注。線上貴金屬交易商 BullionVault 數據顯示，私人投資者對黃金的投資興趣已經下降至疫情爆發前的水準，投資者對該機構的黃金需求 3 月份下降至 24 公斤，總價值不到 140 萬美元。

Ash 表示，「目前為止我們還沒看到黃金任何有意義的逢低入場買盤。只要股市持續因預期經濟重啟而大漲，黃金市場就會一直處於觀望態度。」

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