日經：CVC提議200億美元將東芝收購下市 最快今日宣布

日經亞洲 (Nikkei Asia) 報導，私募基金 CVC 資本夥伴公司提議以超過 200 億美元，將東芝收購並下市，最快周三 (7 日) 正式提案。東芝美國 ADR 應聲飆漲逾 22%。

CVC 考慮的出價比東芝目前股價溢價 30%，以東芝周二收盤價計，交易金額接近 2.3 兆日圓 (208 億美元)。CVC 也考慮邀集其他投資人參與收購。

東芝美國 ADR 周二收盤上漲 22.37%，報每股 21.99 美元。

過去幾年來，東芝醜聞纏身、蒙受龐大虧損，維權投資人不斷推動改革。如果決定下市，東芝將成為日本企業界少數為了避開股東檢視而退出公開市場的例子。

CVC 將與東芝管理團隊討論交易條件，東芝董事長兼執行長車谷暢昭是公司 53 年來第一位從外部聘請的掌舵手，先前曾任 CVC 日本公司的董事長，以及三井住友金融集團的副總裁。

根據報導，CVC 打算先確認可以獲得主管機關同意，才會提出要約。依據日本去年通過一項加強審查外國投資敏感領域的法案，財務省需先審查東芝的交易。

東芝先前已將集團金雞母 — 記憶體儲存事業 — 分拆並出售過半股權，之後透過瘦身和退出不賺錢的事業提振營運。此舉幫助公司 2019 會計年度營業利益暴增約 370%，東芝股票更在今年 1 月下旬從東證二部重返東證一部，規劃未來專注發展再生能源和基礎建設等領域。

CVC 目前在 23 國設有辦公室，總管理資產規模為 1178 億美元，最近併購了資生堂的個人照護事業。