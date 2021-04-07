〈台股盤前〉大盤仍由多頭主導向上 中小型股吃香喝辣

台股昨日由權王台積電 (2330-TW) 填息及聯發科 (2454-TW) 帶領多頭攻堅，盤中一度大漲超過 200 點，證券分析師指出，近日來 OTC 指數連續收紅的態勢來看，多方主力聚焦在籌碼集中的中小型股。

證券分析師黃漢成說，半導體股強勢格局下，加上聯發科帶頭衝，使得包括 MCU 等 IC 設計類股為本波重點，尤其是 3 月營收表現佳的天鈺 (4961-TW)、杰力 (5299-TW) 為代表。

IMF 26 日上調今年全球經濟成長預期，從 5.5% 上調至 6%，反映美國經濟前景的迅速好轉。不過美股漲多回檔，道瓊指收盤下跌 96.95 點，或 0.29%，收 33,430.24 點。標普 500 指數下跌 3.97 點，或 0.10%，收 4,073.94 點。那斯達克指數下跌 7.21 點，或 0.05%，收 13,698.38 點。費城半導體指數下跌 39.33 點，或 1.19%，收 3,266.10 點。

費半成分股多下跌，應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.45%；美光 (MU-US) 下跌 0.28%；AMD (AMD-US) 上漲 0.012%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.47%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.90%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.62%

台股 ADR 同步下滑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.65%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.51%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 3.15%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.051%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，以 OTC 指數連續收紅的態勢來看，目前多方主力聚焦籌碼集中的中小型股為主，大盤無反轉的疑慮，目前的台股行情走勢將仍持此態勢。