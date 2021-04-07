操盤手看台股：新科技需求引爆的IC商機 受惠者不只IC設計

昨日提到今年以來晶圓代工產能持續吃緊，目前半導體的賣方市場仍在，自 4 月起，包括晶圓代工、記憶體、IC 設計、封測等業者都已宣布漲價或取消過往的價格折讓。這一波漲價風的真正原因來自於供需失衡所致，供給端由於疫情干擾加上設備不足，導致供給增加幅度有限；而需求端由於 5G 通訊、高效能運算 (HPC)、汽車電子化等趨勢加持，加上疫情讓全球數位化與宅經濟快速升溫，造成需求大幅增加，最終 IC 需求明顯高於供給的結果就變成產業鏈全面調漲的現況。

看好的 IC 設計族群，依循著「只要漲價缺貨題材還在，整體 IC 設計族群的輪動就會持續」的邏輯，持續良性輪漲，後續只要 3 月營收通過市場考驗，並且股價維持強勢，整體 IC 設計股仍然大有可為，其中像是微控制器 (MCU)，受惠第 2 季起進入產業旺季，配合產品報價調漲，以及目前客戶庫存水位偏低等利多加持，相關業者營運看俏，如新唐、松翰、盛群、凌通、應廣等都可列入追蹤。此外，不僅是上市櫃的 IC 設計公司這一波輪番上攻，興櫃的 IC 設計如智微、凌陽創新、力智等更是頻頻出現單日 10% 以上的漲幅，顯見市場對 IC 設計的偏好還在擴散。

新一代科技需求引爆了這一次的 IC 大商機！為了解決產能不足的問題，相關業者加速擴產成為了當務之急。當中晶圓代工龍頭台積電已於近日宣布為了因應市場需求及維持產業領先地位，計畫未來 3 年內投入千億美元擴產，其中不僅擴增先進製程產能，也會擴充成熟製程產能。目前市場樂觀期待其在 4/15 日法說會將會上修今年的資本支出金額，並且未來 3 年內維持高檔水位，這將有利於設備、材料、耗材等相關供應鏈的未來發展，如京鼎、盟立、閎康、萬潤、友威科等都可留意，這也是 IC 大商機下的受惠者，可與 IC 設計一併來觀察。

對於一個實戰操盤手而言，列入追蹤的產業可以很多，但是終究仍需以股價表現來進行進出決策。所謂「股價預告方向，媒體解釋現象」，股價往往反應預期心理，所以容易出現領先實際營運的波動，這次 IC 設計股大漲即有提前反應意味。目前即便有部分業者示警可能有重複下單的情形，但這已是業者確保產能無虞的常見手法。這次由於許多中下游業者手中 IC 的庫存水位不高，吃了悶虧，後續建立適度庫存量勢在必行，故不用過早擔心供需失衡。操作上，觀察 IC 設計族群及台積電供應鏈等股價的上升趨勢線是否守穩即可，跌破之前無須過度擔憂，積極選股才是當下之要。

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