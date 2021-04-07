亞電Q1營收4.48億元 創歷年同期新高

軟板保護膜供應商亞電 (4939-TW) 營運持續轉佳，今 (7) 日公布 3 月營收為 1.53 億元，月增 57.68%，年減 6.65%；今年首季營收為 4.48 億元，季減 12.56%，年增 37.68%，創歷年同期最佳紀錄。

亞電今年第一季營收表現佳，受惠中國大陸境內 5G 通訊蓬勃發展，帶動產業復甦，挹注亞電營收，亞電主管表示，中國 2020 年因疫情遞延 5G 通訊產品，近期持續強力回補，推動 5G 智慧手機汰換潮，其他消費電子訂單也攀升，包括以軟板為主的平板、NB 需求暢旺。

此外，亞電在江蘇東台新廠新增設的前段塗佈產線，已完成第一階段設備安裝作業，預期第二季進入小批量試產作業，亞電也把舊廠區搬遷後段製程至新廠，提高新廠稼動率及縮短學習曲線。

亞電觀察，由於現今全球電子供應鏈普遍存在重複下單現象，是否導致後續拉貨動能疲軟，亞電將審慎因應，密切掌握訂單與出貨狀況，不過仍樂觀 5G 通訊帶動產業復甦趨勢，全年營運可望穩健走揚。

亞電 2020 年稅後純益 1.58 億元，年增 3.47 倍，每股純益達 1.61 元。董事會日前通過擬配發每股現金股利 1.25 元。