外資匯出衝擊 我3月底外匯存底衰退 終結連21個月創高紀錄

台灣央行今 (7) 日公布我國 3 月底外匯存底為 5390.44 億美元，較上月底減少 42.82 億美元，是 2019 年 5 月以來首見下滑，終結連續 22 個月創新高紀錄，央行外匯局長蔡烱民說明，主要是因資金大量匯出，其中，外資盈餘匯出統計約 77.6 億美元。

蔡烱民指出，3 月外匯存底轉為下滑，主要是因資金大量匯出，導致外匯市場波動較大，其中，外資盈餘匯出統計高達 77.6 億美元。

蔡烱民不諱言，由於 3 月匯市波動大，央行甚至有進場阻貶，進場調節買匯。

央行統計，美元指數 3 月反彈 2.59%，而歐元貶值 2.86%，韓元貶值 0.73%，日圓貶值 3.75%，人民幣也貶值 1.49%。

另一方面，央行統計，外資持有國內股債加計新台幣存款餘額共折計 6692 億美元，較上月減少約 11 億美元，約當外匯存底 124%，則略較上月上揚 1 個百分點。

蔡烱民進一步指出，美元轉強因素為 3 月長天期美債殖利率衝上 1.7%，高於 2 月處在 1.3-1.4% 左右，此也使得國內包括投信和壽險部分資金轉向海外投資。

對於長天期美債殖利率變動，蔡烱民認為，短期應會處在 1.5-1.75% 之間波動，而長期仍要看經濟前景和基建計畫的執行狀況而定。

另外，觀察各國外匯存底多轉為下滑，中國最新統計至 2 月底來到 3.205 兆美元，日本來到 1.3006 兆美元，瑞士來到 1 .0095 兆美元，而印度為 5380 億美元，再次落後我國，沙烏地阿拉伯來到 4288 億美元，至於韓國，最新公布 3 月底外匯存底為 4332 億美元。