〈外銀經濟展望〉星展看好我今年GDP可達5% 示警政府打炒房可能趨嚴

看好台灣經濟成長，外銀陸續上修我今年 GDP 預估值，星展集團資深經濟學家馬鐵英指出，台灣防疫有成，加上半導體產業競爭優勢助攻，預期今年 GDP 可望達 5%，但也同時示警，政府的房市措施可能朝更趨嚴方向進行。

台灣疫情控制得當，且具備半導體出口優勢，支撐經濟成長動能，渣打、星展兩家外銀先後上調我今年 GDP 預估值，其中渣打上調我今年 GDP 至 4.4%，星展更一口氣上修至 5%，是目前外銀中相對樂觀者。

星展銀行今 (7) 日舉行第 2 季經濟展望記者會，馬鐵英表示，台灣不僅防疫有成，加上防疫需求突顯我半導體產業競爭優勢，在全球需求回溫加持下，讓台灣經濟表現得以走在最前面。

馬鐵英進一步指出，今年前 2 月包括出口、資本進口與工業生產等總經數據都有亮眼表現，在半導體訂單暢旺、全球需求回溫挹注下，看好台灣今年經濟成長表現，其中 GDP 預估值從 4.2% 上調至 5%，而消費者物價指數 (CPI) 年增率預估值也從現行的 1% 調升為 1.5%。

另外，在房市政策部分，馬鐵英認為，台灣經濟強勁復甦，這可能讓央行更加重視通膨、資產價格飆漲對於金融市場的影響，在考量總經面而非個別產業的情況下，根據過去經驗，央行的信用管制措施應該還有「強化的空間」，暗示政府房市政策可能進一步趨嚴。