〈焦點股〉鋼鐵股行情火熱 9檔亮燈漲停 中鋼衝8年新高

全球鋼市火熱，加上煉鋼原物料成本大幅翻揚，中鋼本月中旬將開出 5 月盤價，業界評估幾乎漲定了，挑戰連續 11 個月上漲，中鋼 (2002-TW) 今 (8) 日股價延續漲勢，盤中大漲逾 4% 站上 28 元，創 8 年來新高，整體鋼鐵股氣勢如虹，中鴻 (2014-TW)、燁興 (2007-TW) 、中鋼構 (2013-TW) 等多達 9 檔也亮燈漲停。

台股今天開低走高，盤中強勢翻紅衝上 16912.83 點，改寫歷史新高，多頭青睞中小型股，其中，鋼鐵族群買氣暢旺，包括中鴻、燁興、中鋼構、高興昌、威致、春源、海光、官田鋼及第一銅，多達 9 檔亮漲停燈號。

龍頭股中鋼持續獲得買盤青睞，早盤挾量大漲逾 4%，最高來到 28.1 元，股價寫下 8 年來新高，中鋼近期漲勢凌厲，累計近 2 周以來，漲幅達 12.4%。

中鋼 2 月獲利向上，改寫採用合併報表來的新高累計前 2 月稅前盈餘 74.62 億元，超越過去 8 季各季的表現，每股稅前盈餘約 0.47 元。中鋼表示，目前已接滿訂單，整體需求超越供給。

近來中國鋼價幾乎全面上漲，美國也將投入逾 2 兆美元在基礎建設，帶動全球用鋼需求不斷上升，上半年鋼市榮景延續。此外，煤鐵礦原料成本持續墊高，為了反映市況及成本上揚，業界評估，中鋼 5 月盤價幾乎篤定上漲，法人預期，5、6 月內銷盤價續開高，中鋼第二季獲利可望維持高檔。

中鴻 2 月未受春節工作天數減少影響，在鋼價持續向上帶動下，單月稅後純益 6.51 億元，年增 684%，每股純益 0.45 元，單月賺贏去年全年的 0.37 元。市場看好，中鴻首季營收將突破百億元，毛利率可望站上 10%。