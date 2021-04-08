【永豐期貨】台股大漲逾百點 離萬七關卡僅一步之遙

期貨走勢

台指期週四上漲 160 點至 16927 點。價差方面，台指期轉為正價差 0.56 點，電子期為平價差，金融期逆價差縮至 - 1.08 點。現貨部分，三大法人買超 56.4 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 283 口至 - 3985 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加 495 口至 - 23362 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 510 口至 - 6770 口。

週三週三聯準會公布會議紀要，Fed 官員提高對經濟增長和通膨的預測，但重申維持寬鬆政策，另外拜登表示願意就企業稅率進行談判，聽取稅率低於 28% 的建議，美股四大指數漲跌互見，道瓊上漲 0.05%，標普 500 上漲 0.15%，那斯達克下跌 0.07%，費半指數上漲 0.01%。台股今天開低走高，電子權值股強勢領軍，中小型股也助攻，終場加權指數上漲 0.66%，收 16926.44 點，續創收盤歷史新高，邁向萬七關卡。權值股來看，台積電早盤一度跌至 603 元，但尾盤低接買盤進場，翻紅小漲 0.49%，聯電改寫單月、單季營收新高，上漲 4.85%，收 54 元，聯發科則躋身千金股。目前台股多頭格局未變，若國際未出現重大利空，投資人不應隨意猜頭，技術面來看 K，均線呈多頭排列，但後續須觀察量能是否有跟上。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17100 點，賣權未平倉最大量集中在 15000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.3 升至 1.35。VIX 指數下跌 0.56 至 16.38。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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