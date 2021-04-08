刷卡金2月銳減231億元 中國信託逆勢奪雙冠王 國泰世華為刷卡王

金管會今 (8) 日公布最新信用卡業務狀況，今 (2021) 年 2 月信用卡簽帳金額單月月減 231 億元，主要是三家國銀刷卡繳保費減少，以及卡友都集中在農曆年前消費，等到了 2 月過年長假期間，刷卡反而下滑。若以個別銀行來看，中國信託不但是單月發卡王，也是累計流通卡數王，而國泰世華銀奪下刷卡王。

截至 2 月底止，計有 33 家信用卡發卡機構，總流通卡數約 5052 萬張，高於上月底的 5033 萬張，總有效卡數約 3305 萬張，循環信用餘額約新臺幣 1042 億元，比起上月底的 1063 億元下滑；未到期分期付款餘額約 1490 億元，當月簽帳金額約 2299 億元，較上月份的 2530 億元、減少 231 億元。

其中，以個別銀行的單月簽帳金額來看，國泰世華銀行 2 月 378.5 億元居冠，玉山銀行刷 342.5 億元，險勝中國信託的 342.2 億元。

若以發卡量來看，中國信託單月發卡 7.9 萬卡奪冠，國泰世華銀 5.1 萬張居次，台新銀行則發出 4.89 萬張，其中，中國信託以英雄聯盟卡、LINE Pay 聯名卡、中油聯名卡三張卡強力獲客所挹注。

累計流通卡數部分，中國信託、國泰世華為「唯二」突破 700 萬卡的兩家銀行，分別為 738.7 萬張、716.2 萬張，而玉山銀為 639.2 萬張居第三名。