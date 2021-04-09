【Wen姐筆記】17000射門在望 提防空城計！豬隊友別來亂

台股昨日由半導體族群吹起衝鋒號角，加權指數持續攻高，以 16926.44 點作收，成交值放大至 3897 億元。不過從籌碼面來看，外資昨日僅買超 11 億元，昨日擔任衝鋒的部隊組成為融資與自營商，合計買超 77 億元。今天射門過程中，需留意獲利調節賣壓，不宜出現豬隊友! 射門區重要觀察位置為 16944 點。關鍵點位為 16853、16919 與 16988 點。

多方取得 17000 點挑戰權門票為 16777 點，也可當作 16800 點護城河，16818 點為 16800 點北方哨站，而多方氣勢續強的關鍵位置為 16853 點，16900 點兩端哨站為 16888 與 16919 點，至 17000 點關前，還有 16944 為射門區，17000 點兩端哨站為 16988 與 17023，站穩才算正式 17000 點! 如軋空效益升溫，將有機會挑戰 17053 與 17100 點，17100 點兩端哨站為 17082 與 17114 點。

但如 16777 點未能守住，多方力道有轉弱疑慮，下方 16748 與 16700 點不宜棄守，16700 點兩端哨站為 16688 與 16722，棄守則本波攻勢將暫歇! 多方可用之兵相當多，射門 17000 點已成為近日進場者的共同目標，需提防目標達成後的獲利調節賣壓。今日走勢的價量關係將是觀察重點。如爆出 4100 億元以上大量，不宜留下長上影線或收黑!

而權值股今天各有任務，尤其是昨日吹起衝鋒號的半導體族群，千萬不宜出現豬隊友! 而股王大立光與鴻海，更是在關鍵位置，也不宜領先轉弱! 投資人還得提防拉高指數攻堅過程中，掩護中小型股獲利調節下車! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)