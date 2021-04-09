凱勝綠能攜手台數科等業者 國內首例自駕電動公車啟航

電動巴士結合自動駕駛，已成為國際先進運輸趨勢。近年來國內智慧運輸與系統整合，落實自動駕駛技術，加上中央推動台灣大客車全面電動化的十年計畫，在政策催化下，各縣市積極規劃與推行自駕系統。以「智慧新都」為施政主軸的台南市政府首開先河，發出全國第一張「自駕電動公車營運路權」牌照，這條全國第一個商轉的自駕公車路線，不僅可讓台南市智慧交通發展進入新的篇章，更能創造全國自駕電動公車及周邊設備與相關產業 3000 億以上的產值。

台南市是南台灣第一個進行無人自駕公車體驗的城市，通過試驗階段後，市府將「自駕電動公車營運路權」發予在地績優的公共運輸業者府城汽車客運公司 (以下簡稱府城客運)，該路權規畫假日、平日兩條營運路線服務旅客，分別為：

1. 南科循環線：每班次里程 6.4 公里，途中行經南科火車站、南科管理局等

南科重要地標，將於假日 9-17 時提供服務。

2. 沙崙循環線：每班次里程 3.9 公里，途中行經高鐵台南站、三井 Outlet、

交通大學台南校區及工研院台南分部等，將於平日 9-17 時提供服務。



府城客運取得該路權後，與國內自駕系統龍頭理立系統公司、國內電動公車銷售實績最高的電動車廠商凱勝綠能及國內首屈一指自駕設備台數科集團合作，強強聯手，透過簽署合作備忘錄，共同改寫台灣智慧公共運輸嶄新的一頁，未來將大幅提高行車安全、有效減少人事成本與燃料成本，同時解決國內大客車駕駛缺工的窘態。

府城客運同時為國內知名企業三地集團旗下之子公司，三地集團下轄府城客運、高雄客運、嘉義客運及普悠瑪客運，總計七百餘輛客車，年服務超過 2300 餘萬人次，為南台灣地區規模最大且制度完善的公共運輸服務績優供應商。

自駕整合系統商理立公司為自動駕駛公共運輸專業領導廠商，總部位於美國矽谷，在台北設有辦事處，其交通無線通信相關系統領先群倫。相較國內發展自動駕駛多以小型巴士為主，理立系統公司的自動駕駛巴士系統領先同業，為國內唯一具甲類大型客車自動駕駛整合能力、同時實際上路行駛之廠商。



南科及沙崙線的路側系統由台數科集團規劃建置，包含場域完整覆蓋光纖內網、號誌讀取及盲點偵測等智慧路口安全監控系統等。台數科經營區域北起桃園市，南至台南市，擁有最綿密的光纖入戶網路，網路覆蓋面積達台灣西半部 41%、擁有 50 萬戶家庭用戶。台數科由有線電視跨足自駕車領域，期望未來將自駕服務帶入家戶，化身成智能家庭的心臟，在人口老化趨勢下，提供偏鄉需求反應式接駁服務，真正落實以人為本的交通運輸服務。

凱勝綠能自 2012 年投入電動巴士產業以來，對於國內各種公共運輸營運需求量身打造高完整度的電動巴士，領先業界的機電配置與電池系統，供應國內客運業者，相關產品的高續航力與高穩定性已獲國內客運普遍佳評，更是市面上唯一經過最嚴苛且最高運輸強度之台北市黃金路線營運考驗的電動公車系統。

此外，凱勝綠能亦是國內唯一與歐洲地區同步、使用鋁合金高強度材料打造車體，較傳統鋼構車體的電動巴士強度更高更安全，且重量大幅減輕更為節能，其二代全新電動巴士從底盤零件開始到整車，均在台灣組裝與打造車體完成生產。

凱勝綠能全國銷售電動大巴已達 180 輛，且是唯一銷售至今所有車輛每日均在線服務的電動車廠，電動大巴總行駛里程已超過 3000 萬公里，單車輛行駛里程更超過 41 萬公里，不僅顯示凱勝出廠車輛的品質優越更進一步宣稱電動巴士已可取代柴油巴士，這也是其他電巴車廠所不能及的境界。另外凱勝電動大巴採用夜間離峰充電，隔日可讓客運公司跑滿他們原先排定班表，不需補電，此舉不僅符合台電公司用電需求，不增加發電成本及影響白天尖峰用電競爭，更能讓客運業者每輛電巴 12 年下來減少使用電費達 300 萬以上。安全方面，凱勝電巴全面使用鋰鐵電池，鋰鐵電池具有在電化學反應過程中，不產生氧氣的特性，不管針刺、擠壓甚至用火燒，均不會產生爆炸及燃燒，安全無虞，此正是符合大眾運輸所需要的安全保障。

台南市政府交通局長王銘德強調，自駕車裝置有 GPS 定位系統、攝影機、主機等設備協助路況判讀，依現階段國內法規要求，仍會有駕駛員在座位上全程監控，可隨時接手操控、應付突發狀況確保安全。交通局已著手規劃轉型為一般公車路線，現階段測試成果將提供許多寶貴經驗和數據，成為系統未來正式上路時的重要參考。