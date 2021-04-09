聯準會官員談話引發聯想 20年期美債殖利率急跌

20 年期美債在周四 (8 日) 美股臨近收盤之際，殖利率突然在幾分鐘內急跌 3 個基點，令交易員感到困惑。市場認為，主因是紐約 Fed 分行總裁 Lorie Logan 發布的演說，引起 Fed 將擴大購債的猜測。

Logan 在周四的演說中表示，美國財政部去年恢復了 20 年期公債發行，「導致流通中的 20 年期公債規模增多」。

她補充說，由於抗通膨債券 (TIPS) 發行量增加速度一直慢於附息債券，以及近期債券淨發行預計也會保持高位，預計債券持倉的結構將繼續演變。

她特別指出，「因此，我們計畫對所購買種類進行微小的技術調整，並更加頻繁地更新對所購類型的分配，以保持名義公債和抗通膨債券的流通供應量大致成比例。」「我們計畫在接下來幾個月的正常計畫購買中，宣布這些消息。」

(圖表取自 Zero Hedge)

Logan 的說法造成的市場反應，似乎認為聯準會將增加對 20 年期美債的購買，這造成 20 年期美債的殖利率迅速下跌約 3 個基點，之後又擴大到 6.8 個基點。連帶美股標普 500 E-mini 期貨也隨即上漲 10 點，觸及歷史新高 4098.5 點。

其他各天期債券殖利率周四也走低，2 年期殖利率下跌 0.39 個基點，報 0.1488%，5 年期殖利率下跌 3.38 個基點，報 0.8351%，30 年期殖利率下跌 5.44 個基點，報 2.3068%。