〈進出口統計〉四大貨類出口創新高 3月「大地回春」 4月年增可望逾2成

受惠於電子、資通訊、塑橡膠與機械等四大貨類出口值同創新高，3 月出口值高達 358.9 億美元，連續 9 個月正成長，年增幅 27.1%，創 2017 年 10 月以來 (不含春節) 最大增幅；如以新台幣計算，更是首度單月出口值突破兆元關卡，在需求不減情況下，預估 4 月出口值可望有 2 成以上的增幅。

財政部今 (9) 日公布 3 月進出口統計，統計處處長蔡美娜表示，3 月出口表現可用「大地回春」來形容，單月出口值 358.9 億美元，規模來到空前新高、年增幅 27.1%，累計前三月出口值達 979.4 億美元、年增幅 24.6%。

蔡美娜指出，有別於過去「科技獨強、傳產走弱」的現象，隨著科技與傳產貨類需求增溫、報價走揚，帶動 11 項主要貨類出口同步回升，其中包括電子零組件、資通訊設備、塑橡膠與機械等四大貨類出口值同步創下歷史單月新高。

其中電子零組件單月出口值 134.5 億美元、年增幅 24.5%，資通訊設備出口值 49.2 億美元、年增幅 38.9%，塑橡膠出口值 25.9 億美元、年增 39%，機械出口值 24.6 億美元、年增 29.3%。

統計前三月主要出口貨類中，塑橡膠與其製品出口值年增幅 36.1% 居冠，電子零組件、資通訊設備與金屬相關製品年增幅也有 2 成以上，惟礦產品表現偏弱，較去年同期減少約 29%。

蔡美娜分析，3 月出口表現亮眼主要可歸因於五大因素，包括：一、各國陸續接種疫苗，加速經濟復甦，二、需求帶動國際原物料行情回升，三、遠端科技應用需求持續延燒，四、國內科技與傳產需求吃緊，五、市場缺工缺料頻傳，引發市場搶貨潮。

展望後市，蔡美娜分析，目前很多廠商訂單能見度仍高，例如台積電產能已經看到明年底，面板工具機、筆電也分別已看到第 2 季、第 3 季，加上去年 4 月基期偏低，預估 4 月出口仍可望上看 300 億美元，年增幅預估約落在 20% 到 27% 之間。

但蔡美娜也提醒，包括國際疫情、供應鏈缺料、國內水情，以及市場不確定姓可能讓廠商重複下單等變數，都可能是影響未來出口表現的變數。