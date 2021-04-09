家登接單報捷 EUV光罩盒囊括三大廠訂單

EUV 光罩盒廠家登 (3680-TW) 今 (9) 日公布，歷時 3 年，本月取得全球先進製程半導體領導廠的關鍵訂單，擴大先進製程領先優勢，也完成最後一塊客戶拼圖，囊括台積電 (2330-TW)、三星與英特爾(INTC-US) 訂單。

家登 3 月營收 2.36 億元，月增 30.16%，年增 18.83 %，累計第一季營收 6.38 億元，年增 40.39%；受惠光罩盒、傳送載具出貨暢旺，家登 3 月本業成長幅度達 40%。

家登指出，家登 EUV 光罩盒憑藉技術領先優勢，加上可相容於全球不同產線，及當地自動化機台，與各大設備廠緊密合作，共同貢獻半導體產業的成長與進步。

家登近年提高研發支出，提前布局新技術，從首顆 EUV 光罩盒出現至今，已超過 10 年，透過不斷精進效能與品質，隨著先進製程成熟量產，也逐步收割成果，並在本月完成全球布局。

家登看好，晶圓載具產品線未來也將複製 EUV 光罩盒的成功模型，目前實績已遍布大中華市場，尤其中國政府近年來對新建晶圓廠支持，也有助家登發展，攻佔中國多個關鍵客戶和新建廠。

國內市場方面，家登將貼近客戶需求，升級現有的晶圓載具，預期今年就可取得顯著成果，看好未來光罩與晶圓載具同步挹注集團營收與獲利，有助公司站穩全球領導地位。