開發金Q1賺近百億元 已達去年獲利78%

受資本市場熱絡，以及認列子公司中壽挹注，開發金控 (2883-TW) 今 (2021) 年首季已經進入「獲利百億元俱樂部」，不但比起去年同期自結虧損 4.88 億元轉虧為盈，更已達去年全年獲利 126.55 億元的 78%。

開發金 3 月自結稅後純益 48.51 億元，累計第 1 季稅後純益逼近百億元、達 98.40 億元，每股純益 0.66 元；第一季之所以大躍進，發言人張立荃表示，主要是受美國公債殖利率走升及美元回升影響，外資賣超雖壓抑電子權值股表現，但市場資金充沛，且企業獲利上修，帶動台股 3 月單月上漲近 3%，有效挹注證券業務的獲利動能，加上來自於直接投資業務收益貢獻，及認列中壽的權益法投資獲利，使開發金控 3 月獲利大幅成長。

以個別子公司來看，凱基銀行 3 月稅後純益 4.1 億元，累計前 3 月稅後純益 10.85 億元。獲利動能主要來自利息及手續費收入等核心收益。

凱基證券 3 月份稅後獲利達 18.34 億元，累計第 1 季稅後獲利 41.95 億元，已達去年全年獲利近五成，其中，經紀、承銷、自營及海外轉投資等業務皆有穩健表現。

中華開發資本部分，來自投資部位處分及評價收益貢獻，3 月稅後獲利 14.50 億元，累計前 3 月稅後獲利 16.24 億元。中國人壽單月獲利 30.48 億元、累計獲利 98.42 億元。

張立荃指出，開發金控已確立五年發展目標之 ABCDE 五大策略，將致力加速成長、數位創新及資產配置。包括：Accelerate Digital（數位躍升）、Become Employer of Choice（卓越雇主）、Customer Focus（顧客導向）、Drive Growth（驅動成長）、Execution Excellence（高效執行）。在長期業務發展上，將致力於各子公司與跨部門合作與產品開發，深化客戶往來關係及規模，以推升長期資本使用效率及穩定的獲利能力。