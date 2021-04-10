市場「融漲」浮現？美銀：過去5個月全球股票基金吸金規模勝過12年總和

新一波的資金行情帶動股市創下一項驚人的紀錄。美國銀行 (BofA) 數據顯示，過去 5 個月以來，流入股票基金的資金規模已達近 5,700 億美元，一舉突破過去 12 年以來的總和。

美國銀行首席投資策略師 Michael Hartnett 表示，受惠於超寬鬆貨幣政策和大規模財政刺激，全球股市狂熱蔓延不止。自去年 11 月以來，股票基金的資金流入總額已高達 5,690 億美元，一舉超越過去 12 年的 4,520 億美元。

由於股市估值正處於 1990 年代末期網路泡沫以來的最高水平，標普 500 指數的預估本益比也接近 22 倍，龐大資金流引發人們對於股市下修風險的擔憂。

全球股市估值節節高升，目前均高於長期平均水平 (圖：路透社)

華爾街看法：

巴克萊 (Barclays) 歐洲股票策略主管 Emmanuel Cau 表示：「金髮女孩 (Goldilocks) 和資產融漲 (melt-up) 是本周的熱門詞彙，我們可以從市場估值觀察出。」該公司對於市場前景依舊樂觀，但認為上行空間很小。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 本周則表示，隨著經濟增長達到巔峰，預計股市將在未來 3 個月回落 6%-10%。

花旗首席美國股票操略師 Tobias Levkovich 認為，市場情緒和股市估值同樣令人感到擔憂，但資金流仍持續推動指數走高。

從技術層面來看，標普 500 指數和泛歐 Stoxx 600 指數均處於超買水準 (Overbought)，相對強弱指數 (Relative Strength Indexes, RSI) 則位於 70，意味著獲利了結賣盤可能浮現。