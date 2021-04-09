【安聯投信】復甦、漲價題材輪動 台股周線連三紅

9 日台股早盤一度衝破萬七關卡，續改寫歷史新高，但近關情怯，部分類股上演漲多拉回，盤中高低點震盪高達 200 點，終場下跌 72.34 點、收在 16854.1 點，指數守穩在五日線之上，成交值放大至爆出 4483.56 億元。周線連三紅。

針對近期盤勢，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，近期市場對通膨的預期及漲價的趨勢不可忽視，包括原油、鋼鐵、運價及各項電子零組件報價都持續上揚，可望延續至第二季甚至第三季。

在布局方向上，蕭惠中表示，主要看好以下三大題材：一是漲價題材。由於漲價趨勢並未變、且延續時間較預期更長，相關投資布局仍可延續；其次是科技類股，持續看好面板及被動元件，面板具備漲價及評價不貴優勢，被動元件可望受惠電動車需求。第三是傳產類股。

蕭惠中表示，看好傳產後市，主要是這類族群有利於掌握景氣循環股，如航運、鋼鐵等機會。例如航運股進入旺季，報價趨勢向上，鋼鐵股受惠中國減排限產而報價上揚，同時看好工具機、電動自行車等成長趨勢。

時序上步入第二季、隨著國內外重要財報陸續揭曉或重大法說即將登場，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，3 月以來盤面上包括反映景氣復甦的循環類股、通膨概念股及部分中小型股等走勢開始轉強，反映的是這些企業獲利成長有望持續上修的樂觀預期。

鍾安綾表示，今年初對於非電金企業的獲利預估年成長率約為 36%，不過在景氣持續回溫推升下，現階段則已上調至 87%、且有望持續上修；如果進一步檢視，可以發現，航運股調幅最大，其他像是鋼鐵、橡膠、玻陶、造紙等族群的企業獲利預估年增幅度也很吸睛。

鍾安綾指出，以鋼鐵為例，由於中國是全球主要供應國，對於中國未來的態度以及減排限產未來對於全球供需及報價所造成的潛在影響，值得長期觀察。

在電子股方面，鍾安綾表示，受到缺料及低庫存效應延續下，電子業維持上肥下瘦格局，其中漲價族群主要集中在面板、驅動 IC、八吋晶圓、甚至是 12 吋晶圓仍都在持續漲價。隨著超級財報周的登場，方向上大致是反映低庫存及缺料等緊俏狀況，基本面有望正向。

在籌碼面，根據證交所統計，隨著近期市場逐步回穩向上，外資動向也明顯從 3 月累積賣超 1508.98 億元，轉為 4 月以來僅五個交易日就累積買超達 475.19 億元，對於支撐台股動能有正向助益。

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