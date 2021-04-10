〈熱門股〉面板價量續揚 雙虎股價改寫十年新高

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 受惠遠距商機、宅經濟動能延續，3 月營收聯袂飛越 300 億元大關，創下近 4 年單月新高，加上第 2 季整體面板報價可望維持上漲格局，激勵雙虎本周不畏大盤創高拉回，股價逆勢強漲逾 1 成，分別收 24.6、24.65 元，同攀近十年新高。

友達、群創 3 月營收達 307.2 億元、309.87 億元，年增幅均達約 5 成，累計第 1 季營收則達 829.41 億元、838.39 億元，雙雙創下逾 3 年半來單季新高。

面板產業重回榮景，從價格來看，繼首季整體面板平均上漲 15-20%，市場預期第 2 季每月仍將保持 3-5% 漲幅，季漲幅至少 1 成起跳，第 3 季也可望維持漲勢，而目前整體下游品牌庫存水位偏低，加上零組件吃緊等影響，都讓面板供不應求狀況持續。

展望今年，雙虎均樂觀看待面板景氣展望，在電視、筆電、平板等動能延續下，第 2 季產能利用率可望維持 95% 以上高檔，訂單能見度最遠看到年底，零組件狀況則估最快第 3 季才會緩解，短期包含面板驅動 IC、玻璃基板、偏光板等都仍吃緊。