礦場嚴格防疫+積極處理罷工 智利今年銅產量看增3%

掌握全球四分之一銅礦產量的智利本月初疫情升溫關閉邊境，全球銅供給大受影響，不過智利政府周五 (9 日) 表示，預計將能處理疫情與罷工問題，今年的銅產量最多可望比去年同期增加 3%。

智利礦業部副部長 Edgar Blanco 表示，智利銅礦今年產量將較去年成長 2 至 3%，該國政府已和 Codelco、必和必拓集團和 Antofagasta 等公司經營的礦場制定協議，得以在嚴格防疫措施下營運。同時，罷工談判持續進行，不會因此造成任何重大干擾。

Blanco 估計，今年智利銅產量將增加，是少數能提高產量的國家之一。

Blanco 表示，今年第一季產量下滑主因於礦山的特殊問題，如礦山維護或品質較低，並非產業趨勢。這暗示著產量將在未來幾個月內回升，有利苦於供給中斷和需求激增的冶煉廠獲得更多原料。

另外，Blanco 表示，3 月的銅產量成長率下降主要與去年同期產能特別強勁有關。Blanco 並未公布 3 月銅產量數據。

受惠於疫苗持續接種、大規模刺激政策使經濟復甦展望樂觀，市場對銅礦需求提高，銅價在今年 2 月底飆升至近十年來高點。

不過由於美元走強以及各地疫情升溫，銅價於 3 月之後回落陷入盤整，周五 5 月交割的銅期貨價格下跌 1.21%，至每磅 4.045 美元。

Blanco 說：「儘管市場劇烈波動，我們仍預估銅價將在每磅 3 美元獲得支撐，而接下來到年底前可能保持在 3.50 美元以上。」

智利目前礦場開發也恢復正常，過去幾個月採礦業創造近 3 萬個新就業機會，恢復至疫情前的就業水平。

另一方面，針對工資問題引發的罷工行動，Blanco 表示，考量到礦業對經濟自疫情中復甦的重要性，與過去相比，今年談判雙方有望更積極，對後續談判非常樂觀。

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