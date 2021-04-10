〈能源盤後〉AZ疫苗有血栓疑慮 全球疫情惡化 WTI油價本週挫逾3%

週五 (9 日) 交易，能源期貨價格下跌，係因全球新冠確診人數增加，尤其是在歐洲、巴西和印度等地，令市場擔憂供應量增加且能源胃口減弱，使能源價格本週收低。

Rystad Energy 的石油市場分析師 Louise Dickson 表示，「像印度和巴西這樣人口密集的國家感染人數增加時，意味著石油需求會有更多麻煩，因為感染速度會加速，防疫措施將縮限道路燃料的消耗量。」

「新冠防疫封鎖措施和交通限制將持續施壓原油價格，將須耗費一段時日才能走到盡頭，且需要疫苗接種人數足夠，讓經濟重啟與出遊旅行合理化。」

雖然市場對當前局勢的擔憂讓油價下跌，但 Dickson 仍看好疫苗接種行動曲線，認為夏季石油需求應該會躍升。他補充，Brent 原油價格第三季可能會上行修正邁向 66 美元。

5 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 28 美分或 0.5%，收每桶 59.32 美元。前一日上漲 0.7%。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 25 美分或近 0.4%，收每桶 62.95 美元。

本週 WTI 原油期貨價格收低 3.5%，Brent 原油則下跌 2.9%。

OPEC + 慢慢放寬產量限制的決議也一直影響著能源市場。OPEC + 同意在 5 月至 7 月期間逐步增產約 200 萬桶 / 日。

雖然能源交易者預期今年下半年需求將轉強，但新冠變種病毒興起，加上 AstraZeneca 疫苗出現血栓疑慮，引起市場擔憂一些國家經濟回升速度。

Axi 首席全球市場策略師 Stephen Innes 報告指出，「OPEC + 供應回升，但新冠病例激增，加上英國主力疫苗有血栓問題，這些矛盾的跡象令能源多頭望而卻步。」

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