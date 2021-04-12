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【Wen姐筆記】初探萬7 打卡留念？再射門還是得提防豬隊友

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初探萬7 打卡留念? 再射門還是得提防豬隊友。(圖：AFP)
初探萬7 打卡留念? 再射門還是得提防豬隊友。(圖：AFP)
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台股盤前盤勢Wen姐筆記

台股上周五達成短線搶進者的共同目標—17000 點，隨即獲利下車賣壓湧現，加權指數開高走低，以 16854.1 點作收，成交值放大至 4483.56 億元。以盤後籌碼來看，目前對於台股續攻 17000 點信心最堅定的為融資，僅有融資餘額續增，攀高至 2401 億元新高水位，其他三大法人都轉為調節一方。台股是否還有再射門 17000 點機會? 短線上還是得提防豬隊友扯後腿! 是否還能有再度射門 17000 的機會? 觀察點為 16853 點! 關鍵密碼為 16818、16888 與 16944 點。

多方取得 17000 點挑戰權門票位置是 16777 點，可視為 16800 點南端護城河，16818 點為北方哨站，但是光是防守，多方攻勢力道仍顯不足，要有射門 17000 點企圖，最低要求為 16853 點必須站穩! 16900 點兩端哨站為 16888 與 16919 點，最好能收復轉為多方補給站，蓄勢再闖 16944 射門區，進而再闖 17000 點，17000 點兩端哨站為 16988 與 17023，站穩才算正式 17000 點! 如果燃料足夠，還有機會挑戰 17053 與 17100 點，17100 點兩端哨站為 17082 與 17114 點。

但如 16777 點棄守，本波攻勢將熄火，盤勢有轉為回檔的可能，先觀察原本的「七上八下」盤整區，下方 16748 與 16700 點不宜棄守，16700 點兩端哨站為 16688 與 16722，棄守則提防回檔幅度擴大!

台股上周五攻堅 17000 點，豬隊友還不少! 市場最矚目的仍為半導體族群，美國商務部再度出手制裁中企，世芯 - KY 跳空跌停，也令市場憂心波及其他 IC 設計台廠!

台股再闖 17000 點關卡，電子金融與傳產必須齊心合力，至少也不能出現明顯扯後腿的豬隊友! 如電子領頭羊無法續強，只靠傳產或其他次族群，站穩 17000 點有難度! 另一個觀察指標，則是空軍燃料，空軍燃料續降，也將影響指數衝關攻堅的爆發力! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)

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